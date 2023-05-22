Гладков: ДРГ с Украины зашла в Белогородскую область

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Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков Фото:

Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла с территории Украины в Грайворонский округ Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«На территорию Грайворонского округа зашла ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Армия РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что будет оперативно сообщать всю информацию о событии.

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Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла с территории Украины в Грайворонский округ Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «На территорию Грайворонского округа зашла ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Армия РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что будет оперативно сообщать всю информацию о событии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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