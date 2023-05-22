Гладков: ДРГ с Украины зашла в Белогородскую область

Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков
Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла с территории Украины в Грайворонский округ Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«На территорию Грайворонского округа зашла ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Армия РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал Гладков в своем
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