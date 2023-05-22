Гладков: ДРГ с Украины зашла в Белогородскую область 22 мая 2023 в 16:22 Размер текста - 17 + Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области, заявил Вячеслав Гладков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла с территории Украины в Грайворонский округ Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «На территорию Грайворонского округа зашла ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Армия РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал Гладков в своем telegram-канале . Он отметил, что будет оперативно сообщать всю информацию о событии. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) зашла с территории Украины в Грайворонский округ Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «На территорию Грайворонского округа зашла ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ). Армия РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ принимают необходимые меры по ликвидации противника», — написал Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что будет оперативно сообщать всю информацию о событии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям