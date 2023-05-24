Гладков: на границе с Украиной в Белгородской области созданы семь батальонов теробороны

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Батальонам теробороны было предоставлено необходимое снаряжение и форма, сказал Вячеслав Гладков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области на границе с Украиной созданы семь батальонов теробороны, которые насчитывают порядка трех тысяч человек. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Отряды теробороны у нас есть, почти три тысячи человек. Семь батальонов вдоль границы. Одеты в форму, предоставлено снаряжение», — сказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Он также уточнил, что пока не решен вопрос с оружием бойцов теробороны в соответствии с законодательством РФ.

Ранее стало известно о прорыве украинских диверсантов на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев атакой на область пытается отвлечь внимание от поражения в битве за Артемовск.

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В Белгородской области на границе с Украиной созданы семь батальонов теробороны, которые насчитывают порядка трех тысяч человек. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Отряды теробороны у нас есть, почти три тысячи человек. Семь батальонов вдоль границы. Одеты в форму, предоставлено снаряжение», — сказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Он также уточнил, что пока не решен вопрос с оружием бойцов теробороны в соответствии с законодательством РФ. Ранее стало известно о прорыве украинских диверсантов на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев атакой на область пытается отвлечь внимание от поражения в битве за Артемовск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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