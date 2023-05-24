Гладков: на границе с Украиной в Белгородской области созданы семь батальонов теробороны

В Белгородской области на границе с Украиной созданы семь батальонов теробороны, которые насчитывают порядка трех тысяч человек. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Отряды теробороны у нас есть, почти три тысячи человек. Семь батальонов вдоль границы. Одеты в форму, предоставлено снаряжение», — сказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Он также уточнил, что пока не решен вопрос с оружием бойцов теробороны в соответствии с законодательством РФ.
В Белгородской области на границе с Украиной созданы семь батальонов теробороны, которые насчитывают порядка трех тысяч человек. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Отряды теробороны у нас есть, почти три тысячи человек. Семь батальонов вдоль границы. Одеты в форму, предоставлено снаряжение», — сказал Вячеслав Гладков во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте». Он также уточнил, что пока не решен вопрос с оружием бойцов теробороны в соответствии с законодательством РФ. Ранее стало известно о прорыве украинских диверсантов на территорию Белгородской области 22 мая. В связи с этим в регионе был объявлен режим контртеррористической операции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Киев атакой на область пытается отвлечь внимание от поражения в битве за Артемовск.