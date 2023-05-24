24 мая 2023

Челябинцы передали семейное наследство бойцам на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Похороны, Константин Глушков. Челябинск, нашивка z, шеврон z
Челябинцы передали на нужды военнослужащих автомобиль отца-ветерана Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Семья Корневых из Челябинска передала бойцам в зону СВО автомобиль, полученный в наследство от отца, ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, на своей «Оде» ветеран когда-то доехал до Волгограда и обратно.

«Семья из Челябинска передала на фронт автомобиль, который им завещал отец. Они надеются, что теперь этот автомобиль будет верой и правдой служить нашим парням на линии соприкосновения для обеспечения бытовых нужд», — сообщил URA.RU Рыжий.

Глава семьи Корневых, Роман, рассказал, что решение передать бойцам автомобиль пришло само собой. Они посовещались и решились на такой поступок. Его супруга, Римма, отмечает, что это автомобиль ветерана войны. Она надеется, что машина будет служить участникам СВО верой и правдой.

«Парни из 74-го мотострелкового полка поблагодарили челябинцев за неравнодушие. Они пообещали, что непременно вернутся с победой», — отметил Рыжий.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семья Корневых из Челябинска передала бойцам в зону СВО автомобиль, полученный в наследство от отца, ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, на своей «Оде» ветеран когда-то доехал до Волгограда и обратно. «Семья из Челябинска передала на фронт автомобиль, который им завещал отец. Они надеются, что теперь этот автомобиль будет верой и правдой служить нашим парням на линии соприкосновения для обеспечения бытовых нужд», — сообщил URA.RU Рыжий. Глава семьи Корневых, Роман, рассказал, что решение передать бойцам автомобиль пришло само собой. Они посовещались и решились на такой поступок. Его супруга, Римма, отмечает, что это автомобиль ветерана войны. Она надеется, что машина будет служить участникам СВО верой и правдой. «Парни из 74-го мотострелкового полка поблагодарили челябинцев за неравнодушие. Они пообещали, что непременно вернутся с победой», — отметил Рыжий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...