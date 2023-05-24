Челябинцы передали семейное наследство бойцам на СВО

25 мая 2023 в 09:49 Размер текста - 17 +

Челябинцы передали на нужды военнослужащих автомобиль отца-ветерана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семья Корневых из Челябинска передала бойцам в зону СВО автомобиль, полученный в наследство от отца, ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, на своей «Оде» ветеран когда-то доехал до Волгограда и обратно. «Семья из Челябинска передала на фронт автомобиль, который им завещал отец. Они надеются, что теперь этот автомобиль будет верой и правдой служить нашим парням на линии соприкосновения для обеспечения бытовых нужд», — сообщил URA.RU Рыжий. Глава семьи Корневых, Роман, рассказал, что решение передать бойцам автомобиль пришло само собой. Они посовещались и решились на такой поступок. Его супруга, Римма, отмечает, что это автомобиль ветерана войны. Она надеется, что машина будет служить участникам СВО верой и правдой. «Парни из 74-го мотострелкового полка поблагодарили челябинцев за неравнодушие. Они пообещали, что непременно вернутся с победой», — отметил Рыжий.

Семья Корневых из Челябинска передала бойцам в зону СВО автомобиль, полученный в наследство от отца, ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, на своей «Оде» ветеран когда-то доехал до Волгограда и обратно. «Семья из Челябинска передала на фронт автомобиль, который им завещал отец. Они надеются, что теперь этот автомобиль будет верой и правдой служить нашим парням на линии соприкосновения для обеспечения бытовых нужд», — сообщил URA.RU Рыжий. Глава семьи Корневых, Роман, рассказал, что решение передать бойцам автомобиль пришло само собой. Они посовещались и решились на такой поступок. Его супруга, Римма, отмечает, что это автомобиль ветерана войны. Она надеется, что машина будет служить участникам СВО верой и правдой. «Парни из 74-го мотострелкового полка поблагодарили челябинцев за неравнодушие. Они пообещали, что непременно вернутся с победой», — отметил Рыжий.