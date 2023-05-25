Лукашенко заявил, что готов к госперевороту в Белоруссии

Лукашенко готов к госперевороту в Белоруссии
новость из сюжетаПротесты в Белоруссии
Белоруссия готова к попытке государственного переворота. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.
«Они (польские генералы — прим. URA.RU) готовятся к восстанию, революции [в Белоруссии]… Мы это знаем давно. Создаются целые полки или батальоны, они так это называют, мы знаем где они находятся. Мы поименно знаем всех. Мы готовы», — заявил Александр Лукашенко. Он отвечал на вопрос журналиста Павла Зарубина. Ответ опубликован в telegram-канале журналиста.
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