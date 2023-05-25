Лукашенко заявил, что готов к госперевороту в Белоруссии

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, лукашенко александр
Лукашенко готов к госперевороту в Белоруссии Фото:
новость из сюжета
Протесты в Белоруссии

Белоруссия готова к попытке государственного переворота. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета.

«Они (польские генералы — прим. URA.RU) готовятся к восстанию, революции [в Белоруссии]… Мы это знаем давно. Создаются целые полки или батальоны, они так это называют, мы знаем где они находятся. Мы поименно знаем всех. Мы готовы», — заявил Александр Лукашенко. Он отвечал на вопрос журналиста Павла Зарубина. Ответ опубликован в telegram-канале журналиста.

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Белоруссия готова к попытке государственного переворота. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. «Они (польские генералы — прим. URA.RU) готовятся к восстанию, революции [в Белоруссии]… Мы это знаем давно. Создаются целые полки или батальоны, они так это называют, мы знаем где они находятся. Мы поименно знаем всех. Мы готовы», — заявил Александр Лукашенко. Он отвечал на вопрос журналиста Павла Зарубина. Ответ опубликован в telegram-канале журналиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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