Лукашенко заявил, что готов к госперевороту в Белоруссии

25 мая 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Лукашенко готов к госперевороту в Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Протесты в Белоруссии Белоруссия готова к попытке государственного переворота. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. «Они (польские генералы — прим. URA.RU) готовятся к восстанию, революции [в Белоруссии]… Мы это знаем давно. Создаются целые полки или батальоны, они так это называют, мы знаем где они находятся. Мы поименно знаем всех. Мы готовы», — заявил Александр Лукашенко. Он отвечал на вопрос журналиста Павла Зарубина. Ответ опубликован в telegram-канале журналиста.

Белоруссия готова к попытке государственного переворота. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета. «Они (польские генералы — прим. URA.RU) готовятся к восстанию, революции [в Белоруссии]… Мы это знаем давно. Создаются целые полки или батальоны, они так это называют, мы знаем где они находятся. Мы поименно знаем всех. Мы готовы», — заявил Александр Лукашенко. Он отвечал на вопрос журналиста Павла Зарубина. Ответ опубликован в telegram-канале журналиста.