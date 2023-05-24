Определены кандидаты на должность главы Куединского округа

Нового главу изберут 31 мая
Кандидатами на должность главы Куединского муниципального округа стали Флорид Бадртдинов и Андрей Суслин. Информация об этом опубликована в telegram-канале «На местах».
«Конкурсная комиссия определилась с рекомендациями по поводу кандидатур на должность главы Куединского округа. На должность претендуют депутата Куединской Думы Флорид Бадртдинов и экс-председатель ТИК Куединского муниципального района Андрей Суслин», — говорится в посте.
Решать, кто возглавит Куединский округ, будут 31 мая. Именно тогда состоится очередное заседание местной думы.
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