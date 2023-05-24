24 мая 2023

Определены кандидаты на должность главы Куединского округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-завтрак в региональном отделении Центрального банка. Курган , депутат, чиновник, руки
Нового главу изберут 31 мая Фото:

Кандидатами на должность главы Куединского муниципального округа стали Флорид Бадртдинов и Андрей Суслин. Информация об этом опубликована в telegram-канале «На местах».

«Конкурсная комиссия определилась с рекомендациями по поводу кандидатур на должность главы Куединского округа. На должность претендуют депутата Куединской Думы Флорид Бадртдинов и экс-председатель ТИК Куединского муниципального района Андрей Суслин», — говорится в посте.

Решать, кто возглавит Куединский округ, будут 31 мая. Именно тогда состоится очередное заседание местной думы.

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Кандидатами на должность главы Куединского муниципального округа стали Флорид Бадртдинов и Андрей Суслин. Информация об этом опубликована в telegram-канале «На местах». «Конкурсная комиссия определилась с рекомендациями по поводу кандидатур на должность главы Куединского округа. На должность претендуют депутата Куединской Думы Флорид Бадртдинов и экс-председатель ТИК Куединского муниципального района Андрей Суслин», — говорится в посте. Решать, кто возглавит Куединский округ, будут 31 мая. Именно тогда состоится очередное заседание местной думы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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