В Челябинске троллейбусы изменят свои маршруты на выходные. Карта

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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, маска, троллейбус, эпидемия, 19маршрут
Троллейбусы №10, №14, №17 и №19 изменят маршруты на выходные с 27 по 29 мая Фото:

В Челябинске троллейбусы №10, №14, №17 и №19 изменят свои маршруты с 27 по 29 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта.

«С 27 мая до 5:00 29 мая движение троллейбусов №10, №14, №17 и №19 по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до кольца „Парка Гагарина“ будет закрыто. Модернизируем контактную сеть. Горожане могут воспользоваться автобусами №2, №4, №51, №64, №71 и №483», — уточнили в ведомстве.

Троллейбус №10 будет следовать через Солнечный берег, улицы Свободы, Тимирязева, площадь Революции. Троллейбус №14 через ЧМК, улицы Молодогвардейцев и Братьев Кашириных в оба направления. Троллейбусе №17 проедет через улицу Молдавская, Комсомольский и Свердловский проспекты, улицы Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев. Троллейбус №19 пройдет через Первоозерный, улицы Свободы, Тимирязева и площадь Революции.

Троллейбусы изменят маршруты с 27 по 29 мая
Троллейбусы изменят маршруты с 27 по 29 мая

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В Челябинске троллейбусы №10, №14, №17 и №19 изменят свои маршруты с 27 по 29 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта. «С 27 мая до 5:00 29 мая движение троллейбусов №10, №14, №17 и №19 по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до кольца „Парка Гагарина“ будет закрыто. Модернизируем контактную сеть. Горожане могут воспользоваться автобусами №2, №4, №51, №64, №71 и №483», — уточнили в ведомстве. Троллейбус №10 будет следовать через Солнечный берег, улицы Свободы, Тимирязева, площадь Революции. Троллейбус №14 через ЧМК, улицы Молодогвардейцев и Братьев Кашириных в оба направления. Троллейбусе №17 проедет через улицу Молдавская, Комсомольский и Свердловский проспекты, улицы Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев. Троллейбус №19 пройдет через Первоозерный, улицы Свободы, Тимирязева и площадь Революции.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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