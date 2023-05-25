В Челябинске троллейбусы изменят свои маршруты на выходные. Карта

25 мая 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Троллейбусы №10, №14, №17 и №19 изменят маршруты на выходные с 27 по 29 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске троллейбусы №10, №14, №17 и №19 изменят свои маршруты с 27 по 29 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта. «С 27 мая до 5:00 29 мая движение троллейбусов №10, №14, №17 и №19 по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до кольца „Парка Гагарина“ будет закрыто. Модернизируем контактную сеть. Горожане могут воспользоваться автобусами №2, №4, №51, №64, №71 и №483», — уточнили в ведомстве. Троллейбус №10 будет следовать через Солнечный берег, улицы Свободы, Тимирязева, площадь Революции. Троллейбус №14 через ЧМК, улицы Молодогвардейцев и Братьев Кашириных в оба направления. Троллейбусе №17 проедет через улицу Молдавская, Комсомольский и Свердловский проспекты, улицы Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев. Троллейбус №19 пройдет через Первоозерный, улицы Свободы, Тимирязева и площадь Революции. Троллейбусы изменят маршруты с 27 по 29 мая карта: Челябинский общественный транспорт

В Челябинске троллейбусы №10, №14, №17 и №19 изменят свои маршруты с 27 по 29 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе челябинского общественного транспорта. «С 27 мая до 5:00 29 мая движение троллейбусов №10, №14, №17 и №19 по проспекту Ленина от Свердловского проспекта до кольца „Парка Гагарина“ будет закрыто. Модернизируем контактную сеть. Горожане могут воспользоваться автобусами №2, №4, №51, №64, №71 и №483», — уточнили в ведомстве. Троллейбус №10 будет следовать через Солнечный берег, улицы Свободы, Тимирязева, площадь Революции. Троллейбус №14 через ЧМК, улицы Молодогвардейцев и Братьев Кашириных в оба направления. Троллейбусе №17 проедет через улицу Молдавская, Комсомольский и Свердловский проспекты, улицы Труда, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев. Троллейбус №19 пройдет через Первоозерный, улицы Свободы, Тимирязева и площадь Революции.