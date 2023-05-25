Спасателям удалось локализовать пожар на площади 40 м. кв. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге на Уралмаше загорелся промышленно-технологический техникум им. В.М. Курочкина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

«Днем 25 мая на пульт пожарной охраны Екатеринбурга поступило сообщение о задымлении в административном здании на ул. Машиностроителей. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что из окон третьего этажа идет густой дым», — заявили в ведомстве. Пожарные установили, что горела сцена в аудитории.

До прибытия пожарных расчетов из помещения самостоятельно эвакуировались 30 человек, из них 20 детей. Пострадавших нет. «Для разведки и поиска очага возгорания были задействованы звенья газодымозащитной службы. Для удаления дыма из помещений и коридоров здания применялась тактическая вентиляция», — рассказали спасатели.

Возгорание локализовали на площади 40 м. кв. Сейчас пожарные проводят проливку сгоревших конструкций и проверку помещений здания. Возле техникума работают 65 спасателей и 18 единиц спецтехники.

Ранее в Березниках Пермского края сотрудников и студентов техникума профессиональных технологий эвакуировали из-за угрозы пожара. Тогда самостоятельно эвакуировались 46 человек.

Дополнено в 18:49. Открытое горение ликвидировано в 18:04. По уточнений информации из здания эвакуировали 22 человека.

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области