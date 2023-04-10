В Березниках эвакуировали сотрудников и студентов техникума

Через эвакуационные выходы студенты и сотрудники вышли сами по сигналу тревоги
В Березниках Пермского края сотрудников и студентов техникума профессиональных технологий эвакуировали из-за угрозы пожара. Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, в здании техникума произошло короткое замыкание в электрощите.
«Произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 46 человек», — говорится в сообщении ведомства.
Площадь пожара составила один квадратный метр. Никто в результате ЧП не пострадал.
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