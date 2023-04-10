10 апреля 2023

В Березниках эвакуировали сотрудников и студентов техникума

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь города. Пермь. , эвакуация, направление, выход
Через эвакуационные выходы студенты и сотрудники вышли сами по сигналу тревоги Фото:

В Березниках Пермского края сотрудников и студентов техникума профессиональных технологий эвакуировали из-за угрозы пожара. Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, в здании техникума произошло короткое замыкание в электрощите.

«Произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 46 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара составила один квадратный метр. Никто в результате ЧП не пострадал.

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В Березниках Пермского края сотрудников и студентов техникума профессиональных технологий эвакуировали из-за угрозы пожара. Как рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю, в здании техникума произошло короткое замыкание в электрощите. «Произошло короткое замыкание в электрощитовой с последующим горением. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 46 человек», — говорится в сообщении ведомства. Площадь пожара составила один квадратный метр. Никто в результате ЧП не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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