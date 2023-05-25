Пригожин заявил о награждении бойцов ЧВК «Вагнер»

25 мая 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

Бойцам ЧВК «Вагнер» были вручены государственные награды, заявил Евгений Пригожин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Часть бойцов ЧВК «Вагнер» 25 мая получила высокие государственные награды. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. «Сегодня часть бойцов ЧВК „Вагнер“ получила высокие государственные награды. Остальные в ожидании», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Он отметил, что президент России Владимир Путин помог быстрее оформить документы. Тем самым весь процесс занял всего сутки. Статья по теме Чем важен Бахмут для России Бойцы ЧВК «Вагнер» играли решающую роль на бахмутском (артемовском) направлении. После полного взятия города Пригожин заявил, что его штурмовые отряды уйдут из зоны боевых действий. Полностью ЧВК «Вагнер» покинет зону спецоперации к 1 июня. Бои за Бахмут шли с августа 2022 года. Пригожин отметил, что его штурмовые отряды смогли освободить все территории, которые обещали, до последнего квадратного сантиметра, передает «Федеральное агентство новостей».

Часть бойцов ЧВК «Вагнер» 25 мая получила высокие государственные награды. Об этом заявил основатель военной компании Евгений Пригожин. «Сегодня часть бойцов ЧВК „Вагнер“ получила высокие государственные награды. Остальные в ожидании», — передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram. Он отметил, что президент России Владимир Путин помог быстрее оформить документы. Тем самым весь процесс занял всего сутки. Бойцы ЧВК «Вагнер» играли решающую роль на бахмутском (артемовском) направлении. После полного взятия города Пригожин заявил, что его штурмовые отряды уйдут из зоны боевых действий. Полностью ЧВК «Вагнер» покинет зону спецоперации к 1 июня. Бои за Бахмут шли с августа 2022 года. Пригожин отметил, что его штурмовые отряды смогли освободить все территории, которые обещали, до последнего квадратного сантиметра, передает «Федеральное агентство новостей».