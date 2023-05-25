Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Бахмута

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Евгений Пригожин сообщил о выводе войск в тыловые районы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Артемовска (Бахмута) в тыловые районы. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.

«Выходим в тыловые районы. Главное аккуратно, по одной единице. Все остальные до 1 июня [выйдут], все передадим военным. И они как раз сейчас широким фронтом пойдут назад. А мы поедем залатать технику. Отдыхаем, готовимся, а потом получим новую задачу», — заявил Пригожин на видео, которое опубликовала его пресс-служба.

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ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Артемовска (Бахмута) в тыловые районы. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Выходим в тыловые районы. Главное аккуратно, по одной единице. Все остальные до 1 июня [выйдут], все передадим военным. И они как раз сейчас широким фронтом пойдут назад. А мы поедем залатать технику. Отдыхаем, готовимся, а потом получим новую задачу», — заявил Пригожин на видео, которое опубликовала его пресс-служба.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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