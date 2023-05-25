Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Бахмута

Евгений Пригожин сообщил о выводе войск в тыловые районы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Артемовска (Бахмута) в тыловые районы. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин.
«Выходим в тыловые районы. Главное аккуратно, по одной единице. Все остальные до 1 июня [выйдут], все передадим военным. И они как раз сейчас широким фронтом пойдут назад. А мы поедем залатать технику. Отдыхаем, готовимся, а потом получим новую задачу», —
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