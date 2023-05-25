Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Бахмута

25 мая 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин сообщил о выводе войск в тыловые районы Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Артемовска (Бахмута) в тыловые районы. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Выходим в тыловые районы. Главное аккуратно, по одной единице. Все остальные до 1 июня [выйдут], все передадим военным. И они как раз сейчас широким фронтом пойдут назад. А мы поедем залатать технику. Отдыхаем, готовимся, а потом получим новую задачу», — заявил Пригожин на видео, которое опубликовала его пресс-служба.

ЧВК «Вагнер» начала вывод подразделений из Артемовска (Бахмута) в тыловые районы. Об этом сообщил основатель частной военной компании Евгений Пригожин. «Выходим в тыловые районы. Главное аккуратно, по одной единице. Все остальные до 1 июня [выйдут], все передадим военным. И они как раз сейчас широким фронтом пойдут назад. А мы поедем залатать технику. Отдыхаем, готовимся, а потом получим новую задачу», — заявил Пригожин на видео, которое опубликовала его пресс-служба.