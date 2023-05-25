Эрдоган сообщил, кто победит в случае его проигрыша на выборах Эрдоган рассказал, что в Турции победят «американские компании» в случае его проигрыша на выборах 26 мая 2023 в 00:54 Размер текста - 17 + Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о победе американский компаний в случае его проигрыша на выборах Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Выборы президента в Турции В случае победы Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов в Турции «победят террористические организации и американские компании». Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган. «С Божьей помощью, если мы победим 28 мая, победит каждый из 85 миллионов человек (население Турции по последним официальным данным). Если победит господин Кылычдароглу, то победят террористические организации, лондонские ростовщики и американские компании», — цитируют слова Эрдогана CNN Türk . Эрдоган добавил, что нельзя позволить разрушить единство и солидарность турков. По итогам первого этапа выборов президента Турции лидера определить не удалось, поэтому назначен второй этап 28 мая. В ходе него Эрдоган планирует сделать ставку на телевидение, пишет MK.RU . В случае победы Кемаля Кылычдароглу во втором туре президентских выборов в Турции «победят террористические организации и американские компании». Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган. «С Божьей помощью, если мы победим 28 мая, победит каждый из 85 миллионов человек (население Турции по последним официальным данным). Если победит господин Кылычдароглу, то победят террористические организации, лондонские ростовщики и американские компании», — цитируют слова Эрдогана CNN Türk. Эрдоган добавил, что нельзя позволить разрушить единство и солидарность турков. По итогам первого этапа выборов президента Турции лидера определить не удалось, поэтому назначен второй этап 28 мая. В ходе него Эрдоган планирует сделать ставку на телевидение, пишет MK.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям