В Турции объявили второй тур выборов президента 15 мая 2023 в 17:41 Размер текста - 17 + Реджеп Тайип Эрдоган не победил в первом туре выборов, передает РИА Новости Фото: Георгий Бергал © URA.RU На выборах в Турции не смогли определить победителя. Страну ждет второй тур голосования 28 мая. Уточняется, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал менее 49,5% голосов. Об этом сообщает турецкий ЦИК. Новость по теме Чем известны главные кандидаты на пост президента Турции Выборы в Турции начались 14 мая. URA.RU приводило сводку, чем известны главные кандидаты. При подсчете первичных голосов на выборах лидировал Эрдоган. Тогда, по предварительным подсчетам, он набрал более 12% голосов. Позже действующий лидер начал уступать Кемалю Кылычдароглу, своему главному сопернику. Политолог Владимир Брутер сообщал, что отношения между Турцией и Россией ухудшатся в случае победы Кылычдароглу. На выборах в Турции не смогли определить победителя. Страну ждет второй тур голосования 28 мая. Уточняется, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал менее 49,5% голосов. Об этом сообщает турецкий ЦИК. Выборы в Турции начались 14 мая. URA.RU приводило сводку, чем известны главные кандидаты. При подсчете первичных голосов на выборах лидировал Эрдоган. Тогда, по предварительным подсчетам, он набрал более 12% голосов. Позже действующий лидер начал уступать Кемалю Кылычдароглу, своему главному сопернику. Политолог Владимир Брутер сообщал, что отношения между Турцией и Россией ухудшатся в случае победы Кылычдароглу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям