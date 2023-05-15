В Турции объявили второй тур выборов президента

На выборах в Турции не смогли определить победителя. Страну ждет второй тур голосования 28 мая. Уточняется, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал менее 49,5% голосов. Об этом сообщает турецкий ЦИК.
Выборы в Турции начались 14 мая. URA.RU приводило сводку, чем известны главные кандидаты. При подсчете первичных голосов на выборах лидировал Эрдоган. Тогда, по предварительным подсчетам, он набрал более 12% голосов. Позже действующий лидер начал уступать Кемалю Кылычдароглу, своему главному сопернику. Политолог Владимир Брутер сообщал, что отношения между Турцией и Россией ухудшатся в случае победы Кылычдароглу.
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