В Турции объявили второй тур выборов президента

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Реджеп Тайип Эрдоган не победил в первом туре выборов, передает РИА Новости Фото:

На выборах в Турции не смогли определить победителя. Страну ждет второй тур голосования 28 мая. Уточняется, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал менее 49,5% голосов. Об этом сообщает турецкий ЦИК.

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Чем известны главные кандидаты на пост президента Турции

Выборы в Турции начались 14 мая. URA.RU приводило сводку, чем известны главные кандидаты. При подсчете первичных голосов на выборах лидировал Эрдоган. Тогда, по предварительным подсчетам, он набрал более 12% голосов. Позже действующий лидер начал уступать Кемалю Кылычдароглу, своему главному сопернику. Политолог Владимир Брутер сообщал, что отношения между Турцией и Россией ухудшатся в случае победы Кылычдароглу.

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На выборах в Турции не смогли определить победителя. Страну ждет второй тур голосования 28 мая. Уточняется, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал менее 49,5% голосов. Об этом сообщает турецкий ЦИК. Выборы в Турции начались 14 мая. URA.RU приводило сводку, чем известны главные кандидаты. При подсчете первичных голосов на выборах лидировал Эрдоган. Тогда, по предварительным подсчетам, он набрал более 12% голосов. Позже действующий лидер начал уступать Кемалю Кылычдароглу, своему главному сопернику. Политолог Владимир Брутер сообщал, что отношения между Турцией и Россией ухудшатся в случае победы Кылычдароглу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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