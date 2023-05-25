25 мая 2023

Кадыров рассказал, сколько чеченских бойцов приняли участие в спецоперации

Кадыров: более 26 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО
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XIX съезд всероссийской политической партии "Единая Россия". Москва, кадыров рамзан
В числе чеченский бойцов 12 тысяч добровольцев, прошедших обучение в Гудермесе, заявил Кадыров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зону спецоперации отправлено более 26 тысяч чеченских бойцов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«С самого начала СВО более 26 тысяч человек направлено из ЧР в зону проведения спецоперации, в том числе 12 тысяч добровольцев, прошедших курс ускоренной подготовки на базе РУС в Гудермесе», — написал в telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также отметил, что на данный момент прорабатываются вопросы формирования двух полков по линии Минобороны РФ, отобрано 2400 человек.

Ранее Кадыров сообщил, что в Грозный прибыли добровольцы из разных регионов РФ. Глава Чечни рассказал, что все они хотят участвовать в спецоперации на Украине.

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В зону спецоперации отправлено более 26 тысяч чеченских бойцов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «С самого начала СВО более 26 тысяч человек направлено из ЧР в зону проведения спецоперации, в том числе 12 тысяч добровольцев, прошедших курс ускоренной подготовки на базе РУС в Гудермесе», — написал в telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также отметил, что на данный момент прорабатываются вопросы формирования двух полков по линии Минобороны РФ, отобрано 2400 человек. Ранее Кадыров сообщил, что в Грозный прибыли добровольцы из разных регионов РФ. Глава Чечни рассказал, что все они хотят участвовать в спецоперации на Украине.
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