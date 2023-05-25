Кадыров рассказал, сколько чеченских бойцов приняли участие в спецоперации

Кадыров: более 26 тысяч чеченских бойцов приняли участие в СВО

26 мая 2023 в 01:19 Размер текста - 17 +

В числе чеченский бойцов 12 тысяч добровольцев, прошедших обучение в Гудермесе, заявил Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зону спецоперации отправлено более 26 тысяч чеченских бойцов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «С самого начала СВО более 26 тысяч человек направлено из ЧР в зону проведения спецоперации, в том числе 12 тысяч добровольцев, прошедших курс ускоренной подготовки на базе РУС в Гудермесе», — написал в telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также отметил, что на данный момент прорабатываются вопросы формирования двух полков по линии Минобороны РФ, отобрано 2400 человек. Ранее Кадыров сообщил, что в Грозный прибыли добровольцы из разных регионов РФ. Глава Чечни рассказал, что все они хотят участвовать в спецоперации на Украине.

В зону спецоперации отправлено более 26 тысяч чеченских бойцов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «С самого начала СВО более 26 тысяч человек направлено из ЧР в зону проведения спецоперации, в том числе 12 тысяч добровольцев, прошедших курс ускоренной подготовки на базе РУС в Гудермесе», — написал в telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также отметил, что на данный момент прорабатываются вопросы формирования двух полков по линии Минобороны РФ, отобрано 2400 человек. Ранее Кадыров сообщил, что в Грозный прибыли добровольцы из разных регионов РФ. Глава Чечни рассказал, что все они хотят участвовать в спецоперации на Украине.