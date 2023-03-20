Кадыров раскрыл подробности масштабного набора бойцов со всей России для участия в СВО

Глава Чечни Кадыров объявил новый набор добровольцев в зону СВО

21 марта 2023 в 00:36 Размер текста - 17 +

Кадыров высказал мнение о добровольцах, участвующих в СВО Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сейчас в Грозном находятся добровольцы из разных уголков России. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что они полны желанием участвовать в спецоперации на Украине и добавил, что каждый желающий может попасть в их ряды. «В Грозном остаются добровольцы из разных уголков нашей необъятной Родины. Они полны желаний принять участие в исторической операции в Донбассе и на Украине. Кто на поезде, кто автобусом, кто на попутках или на собственном транспорте. Среди патриотов России есть и те, кто не в первый раз отправил заявку на защиту интересов Отечества через нашу республику. Люди едут к нам и во второй и в третий раз. Это говорит о высокой степени патриотизма и преданности Родине», — написал Кадыров в telegram-канале . По его словам, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет современную экипировку, а также различные вспомогательные средства, необходимые бойцу для решения боевых задач. Кадыров написал в соцсети номера, по которым можно позвонить с целью вступить в ряды бойцов. «Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут добраться до РУС для дальнейшей подготовки», — прокомментировал он. Ранее Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Он предложил призваться в части обеспечения тем, кто не владеет оружием. По его словам, наказание для уклонистов от мобилизации в виде нескольких сотен тысяч штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет является слишком мягким для них. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сейчас в Грозном находятся добровольцы из разных уголков России. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что они полны желанием участвовать в спецоперации на Украине и добавил, что каждый желающий может попасть в их ряды. «В Грозном остаются добровольцы из разных уголков нашей необъятной Родины. Они полны желаний принять участие в исторической операции в Донбассе и на Украине. Кто на поезде, кто автобусом, кто на попутках или на собственном транспорте. Среди патриотов России есть и те, кто не в первый раз отправил заявку на защиту интересов Отечества через нашу республику. Люди едут к нам и во второй и в третий раз. Это говорит о высокой степени патриотизма и преданности Родине», — написал Кадыров в telegram-канале. По его словам, Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова предоставляет современную экипировку, а также различные вспомогательные средства, необходимые бойцу для решения боевых задач. Кадыров написал в соцсети номера, по которым можно позвонить с целью вступить в ряды бойцов. «Наши специалисты ответят на все ваши вопросы и помогут добраться до РУС для дальнейшей подготовки», — прокомментировал он. Ранее Рамзан Кадыров призвал россиян не бояться мобилизации. Он предложил призваться в части обеспечения тем, кто не владеет оружием. По его словам, наказание для уклонистов от мобилизации в виде нескольких сотен тысяч штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет является слишком мягким для них.