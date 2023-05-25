Медведев дал неутешительный прогноз по срокам окончания СВО

Медведев: конфликт на Украине может продлиться десятилетия

26 мая 2023 в 05:26 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев заявил о необходимости искоренить нацистскую власть в Киеве Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Конфликт на Украине может продлиться на десятилетия, пока в Киеве нацистская власть имеет место быть. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», — сказал Медведев журналистам в ходе визита во Вьетнам, передает РИА Новости. По его мнению, необходимо искоренить нацистскую власть в Киеве. Ранее Медведев заявлял, что распад Украины неизбежен. Бывший президент России назвал два пути, по которым может пойти распад страны. По версии одной из них — западные земли Украины присоединятся к ряду стран Евросоюза, передает телеканал 360. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель — защита мирного населения от многолетнего геноцида со стороны Киевских властей.

Конфликт на Украине может продлиться на десятилетия, пока в Киеве нацистская власть имеет место быть. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», — сказал Медведев журналистам в ходе визита во Вьетнам, передает РИА Новости. По его мнению, необходимо искоренить нацистскую власть в Киеве. Ранее Медведев заявлял, что распад Украины неизбежен. Бывший президент России назвал два пути, по которым может пойти распад страны. По версии одной из них — западные земли Украины присоединятся к ряду стран Евросоюза, передает телеканал 360. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель — защита мирного населения от многолетнего геноцида со стороны Киевских властей.