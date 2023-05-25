25 мая 2023

Медведев дал неутешительный прогноз по срокам окончания СВО

Медведев: конфликт на Украине может продлиться десятилетия
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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев заявил о необходимости искоренить нацистскую власть в Киеве Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Конфликт на Украине может продлиться на десятилетия, пока в Киеве нацистская власть имеет место быть. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», — сказал Медведев журналистам в ходе визита во Вьетнам, передает РИА Новости. По его мнению, необходимо искоренить нацистскую власть в Киеве.

Ранее Медведев заявлял, что распад Украины неизбежен. Бывший президент России назвал два пути, по которым может пойти распад страны. По версии одной из них — западные земли Украины присоединятся к ряду стран Евросоюза, передает телеканал 360. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель — защита мирного населения от многолетнего геноцида со стороны Киевских властей.

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Конфликт на Украине может продлиться на десятилетия, пока в Киеве нацистская власть имеет место быть. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», — сказал Медведев журналистам в ходе визита во Вьетнам, передает РИА Новости. По его мнению, необходимо искоренить нацистскую власть в Киеве. Ранее Медведев заявлял, что распад Украины неизбежен. Бывший президент России назвал два пути, по которым может пойти распад страны. По версии одной из них — западные земли Украины присоединятся к ряду стран Евросоюза, передает телеканал 360. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель — защита мирного населения от многолетнего геноцида со стороны Киевских властей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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