Конфликт на Украине может продлиться на десятилетия, пока в Киеве нацистская власть имеет место быть. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни», — сказал Медведев журналистам в ходе визита во Вьетнам, передает РИА Новости. По его мнению, необходимо искоренить нацистскую власть в Киеве.
Ранее Медведев заявлял, что распад Украины неизбежен. Бывший президент России назвал два пути, по которым может пойти распад страны. По версии одной из них — западные земли Украины присоединятся к ряду стран Евросоюза, передает телеканал 360. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента РФ Владимира Путина, основная цель — защита мирного населения от многолетнего геноцида со стороны Киевских властей.
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