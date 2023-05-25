Коттедж можно приобрести за 50 миллионов рублей (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Перми выставили на продажу коттедж с сауной и уличным бассейном за 50 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на портале бесплатных объявлений.

«Коттедж 2003 года постройки. В доме три этажа, шесть комнат, есть сауна и бассейн на улице. Цена: 50 миллионов рублей», — указано в разделе «Недвижимость» на сайте Avito.

Ранее в Прикамье выставляли на продажу трехэтажный коттедж за 42 миллиона рублей с бассейном и финской сауной. Сообщалось, что дом расположен в деревне Кондратово.

Владелец оценил коттедж в 50 миллионов рублей Скрин: сайт Avito