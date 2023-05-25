25 мая 2023

В Перми за 50 млн рублей продают коттедж с уличным бассейном. Скрин

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Коттедж можно приобрести за 50 миллионов рублей (архивное фото) Фото:

В Перми выставили на продажу коттедж с сауной и уличным бассейном за 50 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на портале бесплатных объявлений.

«Коттедж 2003 года постройки. В доме три этажа, шесть комнат, есть сауна и бассейн на улице. Цена: 50 миллионов рублей», — указано в разделе «Недвижимость» на сайте Avito.

Ранее в Прикамье выставляли на продажу трехэтажный коттедж за 42 миллиона рублей с бассейном и финской сауной. Сообщалось, что дом расположен в деревне Кондратово.

Владелец оценил коттедж в 50 миллионов рублей
Владелец оценил коттедж в 50 миллионов рублей
Новым собственникам также достанется бассейн под открытым небом
Новым собственникам также достанется бассейн под открытым небом

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В Перми выставили на продажу коттедж с сауной и уличным бассейном за 50 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на портале бесплатных объявлений. «Коттедж 2003 года постройки. В доме три этажа, шесть комнат, есть сауна и бассейн на улице. Цена: 50 миллионов рублей», — указано в разделе «Недвижимость» на сайте Avito. Ранее в Прикамье выставляли на продажу трехэтажный коттедж за 42 миллиона рублей с бассейном и финской сауной. Сообщалось, что дом расположен в деревне Кондратово.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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