Коттедж можно приобрести за 50 миллионов рублей (архивное фото)
В Перми выставили на продажу коттедж с сауной и уличным бассейном за 50 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на портале бесплатных объявлений.
«Коттедж 2003 года постройки. В доме три этажа, шесть комнат, есть сауна и бассейн на улице. Цена: 50 миллионов рублей», — указано в разделе «Недвижимость» на сайте Avito.
Ранее в Прикамье выставляли на продажу трехэтажный коттедж за 42 миллиона рублей с бассейном и финской сауной. Сообщалось, что дом расположен в деревне Кондратово.
Владелец оценил коттедж в 50 миллионов рублей
Новым собственникам также достанется бассейн под открытым небом
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