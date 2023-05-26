Польские соцработники шокированы методами воспитания детей в семьях украинских беженцев

TOK FM: соцслужбы Люблина жалуются на украинские семьи из-за насилия и алкоголя

Соцработник Малгожата Рабчевская рассказала об отношении украинок к детям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Социальные работники в Польше в ужасе от методов воспитания в семьях украинских беженцев. Об этом заявила координатор отдела противодействия домашнему насилию Малгожата Рабчевская. По ее словам, в семьях распространено насилие, алкоголь и отсутствие ухода за детьми.

«Мы также получаем все больше и больше сообщений из школ о том, что дети безнадзорны или голодны», — заявила Малгожата Рабчевская в интервью польской радиостанции TOK FM . Она отметила, что для украинских женщин нет проблемы в том, чтобы ухаживать за годовалым ребенком в алкогольном опьянении.

По словам Рабчевской, бывают ситуации, когда детей забирают в приемные семьи или интернаты.

«У нас есть дети, которые уже находятся там, потому что таким матерям помочь невозможно. Часто с их стороны возникает сопротивление», — сообщила соцработник.

Она отметила, что для украинского сообщества избиение ребенка считается приемлемым. По мнению украинских женщин, «в одной пощечине нет ничего страшного» и на Украине это норма. Они не понимают, что в Польше нет разрешения на насилие, добавила Рабчевская.

Украинские беженцы жалуются на лишение льгот проживания при повторном въезде в Польшу. Но в Польше уверяют, что потерять статус военного беженца можно только при условии, если человек покинул страну на 30 дней и более. Ранее сообщалось, что в польском городе Легница местный житель ворвался в квартиру, в которой проживали украинские беженки: мать, дочь и их соседка. Житель хотел обворовать семью, однако ему оказали сопротивление. В результате, одна женщина погибла, передает агентство «Дни.ру».