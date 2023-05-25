Ученые провели раскопки древнего кургана в Звериноголовском районе Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Звериноголовском округе Курганской области археологи нашли погребение со скелетом мужчины во время раскопок древнего кургана. При разборе насыпи также обнаружили отдельные кости ребенка, сообщили в пресс-службе Курганского госуниверситета.

«Курганские археологи нашли погребение во время раскопок объекта культурного наследия — Одиночный курган Отряд Алабуга (IV—III вв до н. э) в Звериноголовском районе. Курган находился в аварийном состоянии, поэтому было принято решение исследовать древнее погребение до того момента, как оно упадет с обрыва. Вследствие эрозии часть кургана уже упала, обнажив каменные конструкции», — говорится в сообщении вуза.

По данным ученых, каменный панцирь кургана сложен из железосодержащей породы с вкраплениями раковин ископаемых моллюсков. Каменные плиты весом более 100 килограммов создатели кургана поднимали со дна каньона. Курган был ограблен несколько раз еще в древности. При разборе насыпи археологи фиксировали отдельные кости ребенка, выкинутые из погребения. По словам археологов, детское погребение было впущено уже после создания кургана.

В погребении с подбоем (камера, уходящая горизонтально от основного вертикального створа погребения) обнаружен скелет мужчины, жертвенник, состоящий из передних ног мелкого рогатого скота, а под жертвенником — железный нож. Исследователи считают погребение сравнительно бедным, но этот объект на сегодняшний день единственный на территории Курганской области известный курган с каменными конструкциями. Присутствие сарматов на территории региона также фиксируется в единичных случаях.

Раскопки провели археологическая лаборатория КГУ и Курганское областное музейное объединение. Полевой этап работ археологов закончен, исследования продолжатся в лаборатории с привлечением профильных специалистов.

Курганские археологи обнаружили погребение со скелетом мужчины во время раскопок древнего кургана фото: пресс-служба КГУ

Раскопки проводились в мае 2023 года в Звериноголовском районе на берегу реки фото: пресс-служба КГУ

фото: пресс-служба КГУ

Погребение предварительно датировано сарматским временем, а именно IV—III вв до н. э. фото: пресс-служба КГУ

фото: пресс-служба КГУ