25 мая 2023
24 мая 2023

В ХМАО произошел пожар на месторождении «ЛУКОЙЛа». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Пермь, мчс, пожарная охрана, пожарные
Пожар произошел на кустовой площадке Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар на кустовой площадке Ватьеганского месторождения, которое разрабатывает компания «ЛУКОЙЛ». В МЧС по ХМАО сообщили URA.RU, что пострадавших во время происшествия нет.

«Пожар произошел вчера, в 17:35 поступило сообщение о возгорании на кустовой площадке. Проводились ремонтные работы и разгерметизировалось оборудование. Пострадавших и угрозы распространения огня не было. Единственное, что пострадало — это оборудование. В 21:48 возгорание ликвидировано, сама скважина заглушена. На месте работают дознаватели», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.

Видео с места пожара попало в социальные сети. В комментариях к посту в группе «Типичное бурение» пользователи утверждают, что объект принадлежит компании «ЛУКОЙЛ», а на месте работала подрядная организация «Евразия». В компании направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на них не поступил.

Видео: группа «Типичное Бурение» соцсети «ВКонтакте»

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В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар на кустовой площадке Ватьеганского месторождения, которое разрабатывает компания «ЛУКОЙЛ». В МЧС по ХМАО сообщили URA.RU, что пострадавших во время происшествия нет. «Пожар произошел вчера, в 17:35 поступило сообщение о возгорании на кустовой площадке. Проводились ремонтные работы и разгерметизировалось оборудование. Пострадавших и угрозы распространения огня не было. Единственное, что пострадало — это оборудование. В 21:48 возгорание ликвидировано, сама скважина заглушена. На месте работают дознаватели», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Видео с места пожара попало в социальные сети. В комментариях к посту в группе «Типичное бурение» пользователи утверждают, что объект принадлежит компании «ЛУКОЙЛ», а на месте работала подрядная организация «Евразия». В компании направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на них не поступил. Видео: группа «Типичное Бурение» соцсети «ВКонтакте»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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