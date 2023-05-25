В ХМАО произошел пожар на месторождении «ЛУКОЙЛа». Видео

26 мая 2023 в 13:43 Размер текста - 17 +

Пожар произошел на кустовой площадке Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар на кустовой площадке Ватьеганского месторождения, которое разрабатывает компания «ЛУКОЙЛ». В МЧС по ХМАО сообщили URA.RU, что пострадавших во время происшествия нет. «Пожар произошел вчера, в 17:35 поступило сообщение о возгорании на кустовой площадке. Проводились ремонтные работы и разгерметизировалось оборудование. Пострадавших и угрозы распространения огня не было. Единственное, что пострадало — это оборудование. В 21:48 возгорание ликвидировано, сама скважина заглушена. На месте работают дознаватели», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Видео с места пожара попало в социальные сети. В комментариях к посту в группе «Типичное бурение» пользователи утверждают, что объект принадлежит компании «ЛУКОЙЛ», а на месте работала подрядная организация «Евразия». В компании направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на них не поступил. Видео: группа «Типичное Бурение» соцсети «ВКонтакте»

В Ханты-Мансийском автономном округе произошел пожар на кустовой площадке Ватьеганского месторождения, которое разрабатывает компания «ЛУКОЙЛ». В МЧС по ХМАО сообщили URA.RU, что пострадавших во время происшествия нет. «Пожар произошел вчера, в 17:35 поступило сообщение о возгорании на кустовой площадке. Проводились ремонтные работы и разгерметизировалось оборудование. Пострадавших и угрозы распространения огня не было. Единственное, что пострадало — это оборудование. В 21:48 возгорание ликвидировано, сама скважина заглушена. На месте работают дознаватели», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства. Видео с места пожара попало в социальные сети. В комментариях к посту в группе «Типичное бурение» пользователи утверждают, что объект принадлежит компании «ЛУКОЙЛ», а на месте работала подрядная организация «Евразия». В компании направлены запросы с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ на них не поступил. Видео: группа «Типичное Бурение» соцсети «ВКонтакте»