Автограф Вячеслава Зайцева оценили в миллион рублей
В Кургане выставили на продажу автограф ныне умершего модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.
«Автограф Вячеслава Зайцева. Автограф реальный, на открытке», — указано в описании объявления.
Сообщается, что автограф Зайцева продают в районе Центральный. Стоимость подписи модельера владелец объявления оценил в 1 000 000 рублей.
Ранее URA.RU писало, что умер модельер Вячеслав Зайцев. Дизайнера одежды отправили в реанимацию после компьютерной томографии. Позднее Зайцев скончался.
В Кургане продают автограф погибшего модельера Вячеслава Зайцева
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