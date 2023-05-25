В Кургане продают автограф умершего модельера за миллион рублей. Скрин

26 мая 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Автограф Вячеслава Зайцева оценили в миллион рублей Фото: Антон Белицкий © URA.RU В Кургане выставили на продажу автограф ныне умершего модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito. «Автограф Вячеслава Зайцева. Автограф реальный, на открытке», — указано в описании объявления. Сообщается, что автограф Зайцева продают в районе Центральный. Стоимость подписи модельера владелец объявления оценил в 1 000 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что умер модельер Вячеслав Зайцев. Дизайнера одежды отправили в реанимацию после компьютерной томографии. Позднее Зайцев скончался. В Кургане продают автограф погибшего модельера Вячеслава Зайцева Фото: скрин сайта Avito

В Кургане выставили на продажу автограф ныне умершего модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito. «Автограф Вячеслава Зайцева. Автограф реальный, на открытке», — указано в описании объявления. Сообщается, что автограф Зайцева продают в районе Центральный. Стоимость подписи модельера владелец объявления оценил в 1 000 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что умер модельер Вячеслав Зайцев. Дизайнера одежды отправили в реанимацию после компьютерной томографии. Позднее Зайцев скончался.