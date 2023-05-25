25 мая 2023

В Кургане продают автограф умершего модельера за миллион рублей. Скрин

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ММКФ. Вечер Благотворительного фонда «Русский Силуэт» – «Большое кино. Звезды для звезд». Москва , зайцев вячеслав
Автограф Вячеслава Зайцева оценили в миллион рублей Фото:

В Кургане выставили на продажу автограф ныне умершего модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito.

«Автограф Вячеслава Зайцева. Автограф реальный, на открытке», — указано в описании объявления.

Сообщается, что автограф Зайцева продают в районе Центральный. Стоимость подписи модельера владелец объявления оценил в 1 000 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что умер модельер Вячеслав Зайцев. Дизайнера одежды отправили в реанимацию после компьютерной томографии. Позднее Зайцев скончался.

В Кургане продают автограф погибшего модельера Вячеслава Зайцева
В Кургане продают автограф погибшего модельера Вячеслава Зайцева
Фото:

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В Кургане выставили на продажу автограф ныне умершего модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующее объявление появилось на сервисе Avito. «Автограф Вячеслава Зайцева. Автограф реальный, на открытке», — указано в описании объявления. Сообщается, что автограф Зайцева продают в районе Центральный. Стоимость подписи модельера владелец объявления оценил в 1 000 000 рублей. Ранее URA.RU писало, что умер модельер Вячеслав Зайцев. Дизайнера одежды отправили в реанимацию после компьютерной томографии. Позднее Зайцев скончался.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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