В ФРГ нашли новые доказательства причастности Киева ко взрывам на «Северных потоках»

26 мая 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

В ФРГ обвиняют Украину в подрывах «Северных потоков» Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Следственная проверка Германии обнаружила доказательства причастности Киева к подрывам газопроводов «Северные потоки». На яхте «Андромеда», которую связывают с Украиной, обнаружили следы взрывчатых веществ. «Следователи генерального прокурора ФРГ Питера Франка теперь уверены, что для нападения использовалась яхта «Андромеда», — пишут журналисты немецкого онлайн-издания Spiegel. Следователи отмечают, что остатки взрывчатого вещества, которое можно было использовать под водой, были обнаружены на яхте. Предположительно, это октоген. Остатки вещества эквивалентны 500 килограммам тротила. Взрывы на газопроводах «Северные потоки» были совершены в ночь на 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не причастен к инциденту. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование, по итогам которого он обвинил США в подготовке теракта, в частности — ЦРУ. В свою очередь, Вашингтон заявил, что к подрыву причастны укракинские граждане. По их версии, они на яхте «Андромеда» подплыли к газопроводам и заложили снаряды. Как уточнили представители «Газпрома», диверсия на газопроводах обострила ситуацию на энергетическом рынке, пишет A42.RU. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что Европа может облегчить ситуацию, отменив санкции против РФ, сообщает «Дни.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственная проверка Германии обнаружила доказательства причастности Киева к подрывам газопроводов «Северные потоки». На яхте «Андромеда», которую связывают с Украиной, обнаружили следы взрывчатых веществ. «Следователи генерального прокурора ФРГ Питера Франка теперь уверены, что для нападения использовалась яхта «Андромеда», — пишут журналисты немецкого онлайн-издания Spiegel. Следователи отмечают, что остатки взрывчатого вещества, которое можно было использовать под водой, были обнаружены на яхте. Предположительно, это октоген. Остатки вещества эквивалентны 500 килограммам тротила. Взрывы на газопроводах «Северные потоки» были совершены в ночь на 26 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не причастен к инциденту. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование, по итогам которого он обвинил США в подготовке теракта, в частности — ЦРУ. В свою очередь, Вашингтон заявил, что к подрыву причастны укракинские граждане. По их версии, они на яхте «Андромеда» подплыли к газопроводам и заложили снаряды. Как уточнили представители «Газпрома», диверсия на газопроводах обострила ситуацию на энергетическом рынке, пишет A42.RU. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уверен, что Европа может облегчить ситуацию, отменив санкции против РФ, сообщает «Дни.ру».