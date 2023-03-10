Зеленский открестился от подрывов «Северных потоков» Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к диверсии на «Северных потоках» 10 марта 2023 в 19:00 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский рассказал, что Украина не взрывала «Северные потоки» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Украина не имеет отношения к диверсиям на «Северных потоках». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Что касается „Северного потока“, то мы не имеем к этому никакого отношения», — заявил Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве. Его цитирует украинское издание «УНИАН». Он отметил, что необходимо анализировать, кто бы мог быть заинтересован в дезинформации такого рода. Диверсии на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Газовый оператор зафиксировал утечку газа на обеих нитках газопровода. Проверка показала, что было совершено четыре взрыва. Журналист из США Сеймур Херш провел собственное расследование, которое подтвердило причастность Америки к диверсиям, передает «Национальная служба новостей». В американском конгрессе заявили, что подрывы были совершены по заказу людей, связанных с Украиной, передает телеканал 360. Украина не имеет отношения к диверсиям на «Северных потоках». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Что касается „Северного потока“, то мы не имеем к этому никакого отношения», — заявил Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Финляндии Санной Марин в Киеве. Его цитирует украинское издание «УНИАН». Он отметил, что необходимо анализировать, кто бы мог быть заинтересован в дезинформации такого рода. Диверсии на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября 2022 года. Газовый оператор зафиксировал утечку газа на обеих нитках газопровода. Проверка показала, что было совершено четыре взрыва. Журналист из США Сеймур Херш провел собственное расследование, которое подтвердило причастность Америки к диверсиям, передает «Национальная служба новостей». В американском конгрессе заявили, что подрывы были совершены по заказу людей, связанных с Украиной, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям