26 мая 2023

Минюст признал иноагентом солиста группы Би-2

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Концерт группы Би-2. Тюмень, лева би-2, би-2, бортник егор
Бортник попал в реестр иноагентов также из-за негативных высказываний о гражданах РФ Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы Би-2 Егора Бортника. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.

«26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.М. Бортник…», — заявлено в публикации министерства. Ведомство обосновало свое решение тем, что Бортник выступал против спецоперации на Украине, а также отрицательно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти.

В список иноагентов также попали директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев, социолог Владислав Иноземцев, журналистка Ирина Аллеман, общественное движение «Совет матерей и жен», а также объединение «Общенародный Союз Возрождения России». Кроме того, в реестр внесли экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, директора Новосибирского открытого колледжа Сергея Чернышова, антрополога Александру Архипову и юриста Анну Пшеничную.

Ранее группа Би-2 попала в список «нежелательных» артистов. Его распространили среди промоутеров.

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Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы Би-2 Егора Бортника. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. «26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.М. Бортник…», — заявлено в публикации министерства. Ведомство обосновало свое решение тем, что Бортник выступал против спецоперации на Украине, а также отрицательно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти. В список иноагентов также попали директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев, социолог Владислав Иноземцев, журналистка Ирина Аллеман, общественное движение «Совет матерей и жен», а также объединение «Общенародный Союз Возрождения России». Кроме того, в реестр внесли экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, директора Новосибирского открытого колледжа Сергея Чернышова, антрополога Александру Архипову и юриста Анну Пшеничную. Ранее группа Би-2 попала в список «нежелательных» артистов. Его распространили среди промоутеров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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