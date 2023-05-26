Минюст признал иноагентом солиста группы Би-2

Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы Би-2 Егора Бортника. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства.
«26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.М. Бортник…», — заявлено в публикации министерства. Ведомство обосновало свое решение тем, что Бортник выступал против спецоперации на Украине, а также отрицательно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти.
В список иноагентов также попали директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев, социолог Владислав Иноземцев, журналистка Ирина Аллеман, общественное движение «Совет матерей и жен», а также объединение «Общенародный Союз Возрождения России». Кроме того, в реестр внесли экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, директора Новосибирского открытого колледжа Сергея Чернышова, антрополога Александру Архипову и юриста Анну Пшеничную.
Ранее группа Би-2 попала в список «нежелательных» артистов. Его распространили среди промоутеров.
Минюст России внес в реестр иноагентов солиста группы Би-2 Егора Бортника. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства. «26 мая 2023 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Е.М. Бортник…», — заявлено в публикации министерства. Ведомство обосновало свое решение тем, что Бортник выступал против спецоперации на Украине, а также отрицательно высказывался о России, ее гражданах и органах государственной власти. В список иноагентов также попали директор Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александр Габуев, социолог Владислав Иноземцев, журналистка Ирина Аллеман, общественное движение «Совет матерей и жен», а также объединение «Общенародный Союз Возрождения России». Кроме того, в реестр внесли экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, директора Новосибирского открытого колледжа Сергея Чернышова, антрополога Александру Архипову и юриста Анну Пшеничную. Ранее группа Би-2 попала в список «нежелательных» артистов. Его распространили среди промоутеров.