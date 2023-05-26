ДТП произошло вечером 26 мая на Сибирском трактеФото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу
В Екатеринбурге вечером 26 мая 22-летний мужчина-водитель Volkswagen Polo сбил насмерть 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на Сибирском тракте вблизи дома №97 около 23:40, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.
«По предварительной информации, 22-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь по Сибирскому тракту в сторону улицы Курганская, сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте от полученных травм», — сказано в сообщении.
Водитель пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что пешеход появился на дороге внезапно. Мужчина начал останавливать машину, но наезда избежать не удалось. Сотрудники ведомства проводят расследование по факту ДТП.
Также в ГИБДД призвали пешеходов соблюдать правила дорожного движения. «Пересекать проезжую часть нужно в строго отведенных для этого местах. Водителей просим быть особо внимательными при управлении машинами, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — резюмировали в ведомстве.
Пешеход внезапно появился на дороге
Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу
За рулем иномарки был 22-летний мужчина
Фото: отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу
В Екатеринбурге вечером 26 мая 22-летний мужчина-водитель Volkswagen Polo сбил насмерть 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на Сибирском тракте вблизи дома №97 около 23:40, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, 22-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь по Сибирскому тракту в сторону улицы Курганская, сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте от полученных травм», — сказано в сообщении. Водитель пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что пешеход появился на дороге внезапно. Мужчина начал останавливать машину, но наезда избежать не удалось. Сотрудники ведомства проводят расследование по факту ДТП. Также в ГИБДД призвали пешеходов соблюдать правила дорожного движения. «Пересекать проезжую часть нужно в строго отведенных для этого местах. Водителей просим быть особо внимательными при управлении машинами, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — резюмировали в ведомстве.