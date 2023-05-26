26 мая 2023

В Екатеринбурге мужчина на иномарке насмерть сбил пешехода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП произошло вечером 26 мая на Сибирском тракте
ДТП произошло вечером 26 мая на Сибирском тракте Фото:

В Екатеринбурге вечером 26 мая 22-летний мужчина-водитель Volkswagen Polo сбил насмерть 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на Сибирском тракте вблизи дома №97 около 23:40, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«По предварительной информации, 22-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь по Сибирскому тракту в сторону улицы Курганская, сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте от полученных травм», — сказано в сообщении.

Водитель пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что пешеход появился на дороге внезапно. Мужчина начал останавливать машину, но наезда избежать не удалось. Сотрудники ведомства проводят расследование по факту ДТП.

Также в ГИБДД призвали пешеходов соблюдать правила дорожного движения. «Пересекать проезжую часть нужно в строго отведенных для этого местах. Водителей просим быть особо внимательными при управлении машинами, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — резюмировали в ведомстве.

Пешеход внезапно появился на дороге
Пешеход внезапно появился на дороге
Фото:
За рулем иномарки был 22-летний мужчина
За рулем иномарки был 22-летний мужчина
Фото:

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В Екатеринбурге вечером 26 мая 22-летний мужчина-водитель Volkswagen Polo сбил насмерть 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на Сибирском тракте вблизи дома №97 около 23:40, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, 22-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь по Сибирскому тракту в сторону улицы Курганская, сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте от полученных травм», — сказано в сообщении. Водитель пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что пешеход появился на дороге внезапно. Мужчина начал останавливать машину, но наезда избежать не удалось. Сотрудники ведомства проводят расследование по факту ДТП. Также в ГИБДД призвали пешеходов соблюдать правила дорожного движения. «Пересекать проезжую часть нужно в строго отведенных для этого местах. Водителей просим быть особо внимательными при управлении машинами, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — резюмировали в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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