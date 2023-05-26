Депутат Госдумы Гаврилов напомнил дачникам про штрафы и судебные дела за самозахват

27 мая 2023 в 06:43 Размер текста - 17 +

Захватчиков оштрафуют минимум на пять тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дачники могут бороться с самозахватом земли соседями, даже если ею долго никто не пользует. О том, как это сделать, рассказал депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов. «Если вы — собственник, и вы увидели, что сосед перенес без согласования забор, увеличив тем самым свой участок за счет вашей земли, необходимо обратиться к нему с просьбой восстановить прежние границы. Если последует отказ, то необходимо обратиться в управление Росреестра по месту нахождения участка — инспекторы по использованию и охране земель проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушений», — говорит политик в интервью РИА Новостям. Гаврилов добавил, что необходимо продолжать отстаивать свои права в суде, если соседей-захватчиков не убедил первый вариант решения проблемы. Гаврилов отметил, что самозахват наказывается штрафом не менее 5 тысяч рублей. А его величина будет доходить до 1,5% кадастровой стоимости «захваченной» земли. Ранее Росреестр предупредил россиян о штрафах, грозящих дачникам за самовольный захват пустующей земли. По словам заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Александра Левченкова, тенденция по самозахвату земли не снижается.

Дачники могут бороться с самозахватом земли соседями, даже если ею долго никто не пользует. О том, как это сделать, рассказал депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов. «Если вы — собственник, и вы увидели, что сосед перенес без согласования забор, увеличив тем самым свой участок за счет вашей земли, необходимо обратиться к нему с просьбой восстановить прежние границы. Если последует отказ, то необходимо обратиться в управление Росреестра по месту нахождения участка — инспекторы по использованию и охране земель проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушений», — говорит политик в интервью РИА Новостям. Гаврилов добавил, что необходимо продолжать отстаивать свои права в суде, если соседей-захватчиков не убедил первый вариант решения проблемы. Гаврилов отметил, что самозахват наказывается штрафом не менее 5 тысяч рублей. А его величина будет доходить до 1,5% кадастровой стоимости «захваченной» земли. Ранее Росреестр предупредил россиян о штрафах, грозящих дачникам за самовольный захват пустующей земли. По словам заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Александра Левченкова, тенденция по самозахвату земли не снижается.