Депутат Госдумы Гаврилов напомнил дачникам про штрафы и судебные дела за самозахват

Дачники могут бороться с самозахватом земли соседями, даже если ею долго никто не пользует. О том, как это сделать, рассказал депутат Госдумы от партии КПРФ Сергей Гаврилов.
«Если вы — собственник, и вы увидели, что сосед перенес без согласования забор, увеличив тем самым свой участок за счет вашей земли, необходимо обратиться к нему с просьбой восстановить прежние границы. Если последует отказ, то необходимо обратиться в управление Росреестра по месту нахождения участка — инспекторы по использованию и охране земель проведут проверку и оформят предписание об устранении правонарушений», — говорит политик в интервью РИА Новостям. Гаврилов добавил, что необходимо продолжать отстаивать свои права в суде, если соседей-захватчиков не убедил первый вариант решения проблемы.
Гаврилов отметил, что самозахват наказывается штрафом не менее 5 тысяч рублей. А его величина будет доходить до 1,5% кадастровой стоимости «захваченной» земли.
Ранее Росреестр предупредил россиян о штрафах, грозящих дачникам за самовольный захват пустующей земли. По словам заместителя руководителя управления Росреестра по Москве Александра Левченкова, тенденция по самозахвату земли не снижается.
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