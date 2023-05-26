Гладков раскрыл подробности о погибшем от рук диверсантов в Белгородской области

Губернатор Гладков: погибший в Белгородской области умер от выстрела в голову

26 мая 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Юрий Горевой умер от выстрела в голову, заявил Вячеслав Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область Единственный погибший человек в Белгородской области умер не из-за осколочного ранения, а от выстрела в голову. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Причиной смерти мирного жителя погибшего во время захода ДРГ на территорию грайворонского округа, явилась выстрел в голову, а не осколочное ранение. Тем жителем был командир отделения преображенского батальона Юрий Владимирович Горевой», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что по закону ему не положены федеральные выплаты. Однако дочь погибшего будет получать 50 тысяч рублей ежемесячно до достижения 21 года. На счет погибшего поступит три миллиона рублей. Выплаты будут организованы из областного бюджета. Диверсанты с территории Украины проникли в Белгородскую область 22 мая. Атака шла около суток.

Единственный погибший человек в Белгородской области умер не из-за осколочного ранения, а от выстрела в голову. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «Причиной смерти мирного жителя погибшего во время захода ДРГ на территорию грайворонского округа, явилась выстрел в голову, а не осколочное ранение. Тем жителем был командир отделения преображенского батальона Юрий Владимирович Горевой», — заявил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что по закону ему не положены федеральные выплаты. Однако дочь погибшего будет получать 50 тысяч рублей ежемесячно до достижения 21 года. На счет погибшего поступит три миллиона рублей. Выплаты будут организованы из областного бюджета. Диверсанты с территории Украины проникли в Белгородскую область 22 мая. Атака шла около суток.