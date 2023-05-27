Летчика, посадившего подбитый Су-25, представили к ордену «Мужества»

Российский штурмовик 23 мая атаковали ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российский летчик, который успешно посадил подбитый ВСУ штурмовик Су-25, представлен к ордену «Мужества». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, летчик представлен к ордену „Мужества“», — сообщили в ведомстве. Там уточнили, что летчику удалось стабилизовать поврежденную машину и успешно долететь до ближайшего аэродрома.

Инцидент произошел 23 мая. Штурмовик Су-25 возвращался после выполнения боевой задачи. В это время его подбил украинский ПЗРК.