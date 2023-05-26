Shot: в Екатеринбурге ограбили офис «Россельхозбанка»

Грабитель вынес 2,5 миллиона рублей и десятки тысяч валюты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный ограбил офис «Россельхозбанка» на улице Чайковского. Грабитель, угрожая пистолетом сотруднице офиса, похитил рубли, валюту и монеты из драгоценных металлов.

«Мужчина ждал сотрудников еще перед открытием банка на Чайковского — около 08:20 утра, встретив кассира, приставил к ее голове пистолет и велел вести его к сейфу. После этого похитил из сейфа 2,5 миллиона рублей, около 30 тысяч долларов, около тысячи евро и 17 монет из драгоценных металлов и спокойно скрылся», — сообщает telegram-канал Shot.

По данным авторов новости, банк охранял ЧОП «Медведь». «Охрана приехала только через час после того, как была нажата тревожная кнопка», — добавили в telegram-канале.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил URA.RU факт ограбления банка. «На место происшествия выехала и работает три следственно-оперативных группы из областного главка МВД, УМВД по Екатеринбургу и ОП №12, на чьей территории располагается потерпевший банк. Сыщикам уголовного розыска помощь оказывает служебно-розыскная собака породы немецкая овчарка по кличке Жасмин», — сообщил Горелых.

«Оперуполномоченные изъяли и сейчас тщательно анализируют съемки с камер видеонаблюдения, а также ряд других важных вещдоков. По данному факту следственным подразделением полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 162 УК РФ — разбойное нападение с применением огнестрельного оружия. Злоумышленник, имеющий характерную примету — бороду, из предмета похожего на пистолет, выстрелы не производил. Раскрытие преступления взято на контроль руководством Свердловского главка МВД», — добавил полковник Горелых.