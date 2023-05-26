В Нижневартовске электросамокатчик попал в ДТП, поехав на красный сигнал светофора

27 мая 2023 в 23:59 Размер текста - 17 +

После столкновения с автомобилем водителя электросамоката увезла скорая помощь Фото: Московец Илья © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Ленина и Победы девушку на электросамокате сбил автомобиль. По предварительной информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, пострадавшая пересекала пешеходный переход на красный сигнал светофора. «Предварительная информация: в Нижневартовске на перекрестке ул. Ленина и Победы девушка на электросамокате переезжала улицу на запрещающий сигнал светофора и попала в ДТП с автомобилем. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. Уточняется, что пострадавшая 2006 года рождения проживает в городе Излучинск (ХМАО). После столкновения с автомобилем получила травмы: ушиб правого колена и плеча. В соцсетях очевидцы пишут, что у автомобиля разбито лобовое стекло, водитель не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что в ГИБДД по Тюменской области усилят контроль над жителями региона, которые используют для передвижения электросамокаты. Данные меры связаны с участившимися жалобами тюменцев на некорректную и опасную езду водителей электросамокатов.

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Ленина и Победы девушку на электросамокате сбил автомобиль. По предварительной информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, пострадавшая пересекала пешеходный переход на красный сигнал светофора. «Предварительная информация: в Нижневартовске на перекрестке ул. Ленина и Победы девушка на электросамокате переезжала улицу на запрещающий сигнал светофора и попала в ДТП с автомобилем. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. Уточняется, что пострадавшая 2006 года рождения проживает в городе Излучинск (ХМАО). После столкновения с автомобилем получила травмы: ушиб правого колена и плеча. В соцсетях очевидцы пишут, что у автомобиля разбито лобовое стекло, водитель не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что в ГИБДД по Тюменской области усилят контроль над жителями региона, которые используют для передвижения электросамокаты. Данные меры связаны с участившимися жалобами тюменцев на некорректную и опасную езду водителей электросамокатов.