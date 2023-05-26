26 мая 2023
25 мая 2023

В Нижневартовске электросамокатчик попал в ДТП, поехав на красный сигнал светофора

© Служба новостей «URA.RU»
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После столкновения с автомобилем водителя электросамоката увезла скорая помощь Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Ленина и Победы девушку на электросамокате сбил автомобиль. По предварительной информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, пострадавшая пересекала пешеходный переход на красный сигнал светофора.

«Предварительная информация: в Нижневартовске на перекрестке ул. Ленина и Победы девушка на электросамокате переезжала улицу на запрещающий сигнал светофора и попала в ДТП с автомобилем. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре.

Уточняется, что пострадавшая 2006 года рождения проживает в городе Излучинск (ХМАО). После столкновения с автомобилем получила травмы: ушиб правого колена и плеча. В соцсетях очевидцы пишут, что у автомобиля разбито лобовое стекло, водитель не пострадал.

Ранее URA.RU сообщало, что в ГИБДД по Тюменской области усилят контроль над жителями региона, которые используют для передвижения электросамокаты. Данные меры связаны с участившимися жалобами тюменцев на некорректную и опасную езду водителей электросамокатов.

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В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц Ленина и Победы девушку на электросамокате сбил автомобиль. По предварительной информации пресс-службы УМВД по ХМАО-Югре, пострадавшая пересекала пешеходный переход на красный сигнал светофора. «Предварительная информация: в Нижневартовске на перекрестке ул. Ленина и Победы девушка на электросамокате переезжала улицу на запрещающий сигнал светофора и попала в ДТП с автомобилем. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре. Уточняется, что пострадавшая 2006 года рождения проживает в городе Излучинск (ХМАО). После столкновения с автомобилем получила травмы: ушиб правого колена и плеча. В соцсетях очевидцы пишут, что у автомобиля разбито лобовое стекло, водитель не пострадал. Ранее URA.RU сообщало, что в ГИБДД по Тюменской области усилят контроль над жителями региона, которые используют для передвижения электросамокаты. Данные меры связаны с участившимися жалобами тюменцев на некорректную и опасную езду водителей электросамокатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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