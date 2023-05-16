16 мая 2023
15 мая 2023

Тюменские силовики устроят охоту на электросамокатчиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Шеринг электросамокатов Whoosh. Екатеринбург, прокат самокатов, самокаты, электросамокат, Whoosh
ГИБДД усилит контроль над водителями электросамокатов в Тюмени Фото:

В ГИБДД по Тюменской области усилят контроль над жителями региона, которые используют для передвижения электросамокаты. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Жители Тюмени начали массово жаловаться на водителей электросамокатов. Многие из них ездят по тротуарам на большой скорости, а это недопустимо, поскольку могут пострадать другие люди. Поэтому сотрудники областной Госавтоинспекции решили всерьез взяться за электросамокатчиков», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству рассказали о том, что сотрудники ДПС уже усилили контроль над водителями электросамокатов. «С ними ведется разъяснительная и профилактическая работа. Этим занимаются все наряды ДПС в ежедневном режиме. Инспекторы разговаривают с водителями электросамокатов о правилах безопасности на дорогах, об адекватном отношении к пешеходам», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Ранее агентство писало о том, что подростки устроили опасные гонки на электросамокатах во дворе тюменского ЖК «Заречный». По словам местных жителей, в это время там находились маленькие дети.

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В ГИБДД по Тюменской области усилят контроль над жителями региона, которые используют для передвижения электросамокаты. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. «Жители Тюмени начали массово жаловаться на водителей электросамокатов. Многие из них ездят по тротуарам на большой скорости, а это недопустимо, поскольку могут пострадать другие люди. Поэтому сотрудники областной Госавтоинспекции решили всерьез взяться за электросамокатчиков», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности. В пресс-службе областной Госавтоинспекции агентству рассказали о том, что сотрудники ДПС уже усилили контроль над водителями электросамокатов. «С ними ведется разъяснительная и профилактическая работа. Этим занимаются все наряды ДПС в ежедневном режиме. Инспекторы разговаривают с водителями электросамокатов о правилах безопасности на дорогах, об адекватном отношении к пешеходам», — сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Ранее агентство писало о том, что подростки устроили опасные гонки на электросамокатах во дворе тюменского ЖК «Заречный». По словам местных жителей, в это время там находились маленькие дети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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