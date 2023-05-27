Украинский генерал Кривонос: офис Зеленского занимается слежкой за главкомом ВСУ Залужным

28 мая 2023 в 07:52 Размер текста - 17 +

В Валерии Залужном видят конкурента на предстоящих выборах на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Офис президента Украины Владимира Зеленского делает все, чтобы убрать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из информационного поля, так как видит в нем конкурента перед предстоящими президентскими выборами на украинской стороне. Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. «Офис [президента Зеленского] красиво и системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля. <…> Это как раз вновь попытка установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам, что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит <…> Это уже доходит до маразма», — сказал Сергей Кривонос в интервью депутату Рады Гео Леросу. По его словам, в главкоме ВСУ видят угрозу и конкурента перед парламентскими и президентскими выборами на Украине. Ране СМИ писали, Зеленский намерен устранить Залужного из-за растущей популярности последнего. По данным источников, украинский лидер боится, что главком ВСУ может сместить его на посту президента.

Офис президента Украины Владимира Зеленского делает все, чтобы убрать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из информационного поля, так как видит в нем конкурента перед предстоящими президентскими выборами на украинской стороне. Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. «Офис [президента Зеленского] красиво и системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля. <…> Это как раз вновь попытка установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам, что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит <…> Это уже доходит до маразма», — сказал Сергей Кривонос в интервью депутату Рады Гео Леросу. По его словам, в главкоме ВСУ видят угрозу и конкурента перед парламентскими и президентскими выборами на Украине. Ране СМИ писали, Зеленский намерен устранить Залужного из-за растущей популярности последнего. По данным источников, украинский лидер боится, что главком ВСУ может сместить его на посту президента.