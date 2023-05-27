Украинский генерал Кривонос: офис Зеленского занимается слежкой за главкомом ВСУ Залужным

Офис президента Украины Владимира Зеленского делает все, чтобы убрать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из информационного поля, так как видит в нем конкурента перед предстоящими президентскими выборами на украинской стороне. Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
«Офис [президента Зеленского] красиво и системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля. <…> Это как раз вновь попытка установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам, что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит <…> Это уже доходит до маразма», — сказал Сергей Кривонос в интервью депутату Рады Гео Леросу. По его словам, в главкоме ВСУ видят угрозу и конкурента перед парламентскими и президентскими выборами на Украине.
Ране СМИ писали, Зеленский намерен устранить Залужного из-за растущей популярности последнего. По данным источников, украинский лидер боится, что главком ВСУ может сместить его на посту президента.
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