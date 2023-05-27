27 мая 2023

Украинский генерал Кривонос: офис Зеленского занимается слежкой за главкомом ВСУ Залужным

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, залужный валерий, stock
В Валерии Залужном видят конкурента на предстоящих выборах на Украине Фото:

Офис президента Украины Владимира Зеленского делает все, чтобы убрать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из информационного поля, так как видит в нем конкурента перед предстоящими президентскими выборами на украинской стороне. Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

«Офис [президента Зеленского] красиво и системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля. <…> Это как раз вновь попытка установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам, что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит <…> Это уже доходит до маразма», — сказал Сергей Кривонос в интервью депутату Рады Гео Леросу. По его словам, в главкоме ВСУ видят угрозу и конкурента перед парламентскими и президентскими выборами на Украине.

Ране СМИ писали, Зеленский намерен устранить Залужного из-за растущей популярности последнего. По данным источников, украинский лидер боится, что главком ВСУ может сместить его на посту президента.

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Офис президента Украины Владимира Зеленского делает все, чтобы убрать главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного из информационного поля, так как видит в нем конкурента перед предстоящими президентскими выборами на украинской стороне. Такое заявление сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. «Офис [президента Зеленского] красиво и системно делает так, чтобы генерал Залужный пропал из информационного поля. <…> Это как раз вновь попытка установить слежку за каждым его шагом для доклада своим кураторам, что именно делает Залужный, с кем встречается, что он говорит <…> Это уже доходит до маразма», — сказал Сергей Кривонос в интервью депутату Рады Гео Леросу. По его словам, в главкоме ВСУ видят угрозу и конкурента перед парламентскими и президентскими выборами на Украине. Ране СМИ писали, Зеленский намерен устранить Залужного из-за растущей популярности последнего. По данным источников, украинский лидер боится, что главком ВСУ может сместить его на посту президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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