Экс-депутат Рады: Зеленский намерен ликвидировать главкома ВСУ

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Официальный сайт президента Украины. Москва, залужный валерий
Валерий Залужный может быть ликвидирован, заявил Илья Кива Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский намерен ликвидировать главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за его популярности. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

«Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего Залужного», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат Рады пояснил, что на такой шаг президент Украины пойдет из-за растущих популярности и авторитета главкома ВСУ. А убийство Залужного, по словам Кивы, украинские власти намерены преподнести как действия России в ходе спецоперации.

С мнением о том, что своим авторитетом Залужный может затмить Зеленского, и занять его пост, выступал и военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, для отставки главкома ВСУ президент Украины может использовать военное поражение украинских войск в Бахмуте (Артемовске).

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен ликвидировать главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного из-за его популярности. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива. «Зеленский готовит ликвидацию главнокомандующего Залужного», — написал Илья Кива в своем telegram-канале. Экс-депутат Рады пояснил, что на такой шаг президент Украины пойдет из-за растущих популярности и авторитета главкома ВСУ. А убийство Залужного, по словам Кивы, украинские власти намерены преподнести как действия России в ходе спецоперации. С мнением о том, что своим авторитетом Залужный может затмить Зеленского, и занять его пост, выступал и военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, для отставки главкома ВСУ президент Украины может использовать военное поражение украинских войск в Бахмуте (Артемовске).
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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