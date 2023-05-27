27 мая 2023

В МИД Ирана жестко ответили Зеленскому после его слов о России

Пресс-секретарь МИД Ирана Канани раскритиковал Зеленского после его призыва перестать помогать РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Претензии Владимира Зеленского к Ирану направлены на привлечение внимания Запада, уверен Канани Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский своими претензиями к Ирану пытается привлечь внимание Запада для получения большей финансовой и военной помощи. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани. Так он отреагировал на призыв украинского лидера к иранцам прекратить поддерживать Россию, так как это может привести к изоляции Иранской Республики.

«Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и иранского народа. И делается это с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», — сказал Насер Канани агентству ISNA.

Ранее Зеленский призвал Иран прекратить поддержку России, заявив, что иранский народ «все глубже погружается в темную сторону истории». Он также заявил, что Иранская Республика получает лишь «большую изоляцию от мира».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский своими претензиями к Ирану пытается привлечь внимание Запада для получения большей финансовой и военной помощи. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани. Так он отреагировал на призыв украинского лидера к иранцам прекратить поддерживать Россию, так как это может привести к изоляции Иранской Республики. «Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и иранского народа. И делается это с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», — сказал Насер Канани агентству ISNA. Ранее Зеленский призвал Иран прекратить поддержку России, заявив, что иранский народ «все глубже погружается в темную сторону истории». Он также заявил, что Иранская Республика получает лишь «большую изоляцию от мира».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...