В МИД Ирана жестко ответили Зеленскому после его слов о России Пресс-секретарь МИД Ирана Канани раскритиковал Зеленского после его призыва перестать помогать РФ 28 мая 2023 в 08:59 Размер текста - 17 + Претензии Владимира Зеленского к Ирану направлены на привлечение внимания Запада, уверен Канани Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский своими претензиями к Ирану пытается привлечь внимание Запада для получения большей финансовой и военной помощи. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани. Так он отреагировал на призыв украинского лидера к иранцам прекратить поддерживать Россию, так как это может привести к изоляции Иранской Республики. «Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и иранского народа. И делается это с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», — сказал Насер Канани агентству ISNA . Ранее Зеленский призвал Иран прекратить поддержку России, заявив, что иранский народ «все глубже погружается в темную сторону истории». Он также заявил, что Иранская Республика получает лишь «большую изоляцию от мира». Президент Украины Владимир Зеленский своими претензиями к Ирану пытается привлечь внимание Запада для получения большей финансовой и военной помощи. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани. Так он отреагировал на призыв украинского лидера к иранцам прекратить поддерживать Россию, так как это может привести к изоляции Иранской Республики. «Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и иранского народа. И делается это с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», — сказал Насер Канани агентству ISNA. Ранее Зеленский призвал Иран прекратить поддержку России, заявив, что иранский народ «все глубже погружается в темную сторону истории». Он также заявил, что Иранская Республика получает лишь «большую изоляцию от мира». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям