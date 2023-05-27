В МИД Ирана жестко ответили Зеленскому после его слов о России

Президент Украины Владимир Зеленский своими претензиями к Ирану пытается привлечь внимание Запада для получения большей финансовой и военной помощи. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Ирана Насер Канани. Так он отреагировал на призыв украинского лидера к иранцам прекратить поддерживать Россию, так как это может привести к изоляции Иранской Республики.
«Повторение ложных претензий президента Украины против Исламской республики Иран гармонирует с пропагандистской и медийной войной антииранской оси против правительства и иранского народа. И делается это с целью привлечь как можно больше оружия и финансовой помощи от западных стран», — сказал Насер Канани агентству
Ранее Зеленский призвал Иран прекратить поддержку России, заявив, что иранский народ «все глубже погружается в темную сторону истории». Он также заявил, что Иранская Республика получает лишь «большую изоляцию от мира».
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