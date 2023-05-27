27 мая 2023
26 мая 2023

Мишустин выделил 244 млн рублей на закупку оборудования для тюменских больниц

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Клипарт. медицина Областная клиническая больница 1. Тюмень, диагностика, медицинская техника, медицинское оборудование, рак, кт, компьютерная томография, медтехника, больница, пациент
Оборудование поставят в больницы Тобольска, Ишима, Заводоуковска, Ялуторовска и Голышманово Фото:

В Тюменскую область правительство России направит более 244 миллионов рублей для того, чтобы закупить оборудования в медицинские учреждения. Данное распоряжение 28 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Тюменская область получит более 244 млн рублей на закупку оборудования для областных больниц. Необходимые средства поступят из резервного фонда кабмина и помогут дооснастить медицинские учреждения в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и поселке Голышманово, а также их подразделения и филиалы», — сообщается на сайте кабмина.

По словам Михаила Мишустина, благодаря федеральному финансированию в больницы будут закуплены новые эндоскопы и аппараты УЗИ, в том числе экспертного класса. Также для оказания выездной помощи будут закуплены передвижные офтальмологические и стоматологические комплексы. Такие комплексы дадут возможность врачам проводить обследования и выполнять небольшие операции в отдаленных и труднодоступных районах области.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетал с рабочей поездкой в Тюмень. Он посетил Областную клиническую больницу №1, лабораторно-исследовательский центр НОВАТЭК, а также встретился с губернатором региона Александром Моором.

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В Тюменскую область правительство России направит более 244 миллионов рублей для того, чтобы закупить оборудования в медицинские учреждения. Данное распоряжение 28 мая подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Тюменская область получит более 244 млн рублей на закупку оборудования для областных больниц. Необходимые средства поступят из резервного фонда кабмина и помогут дооснастить медицинские учреждения в Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Ялуторовске и поселке Голышманово, а также их подразделения и филиалы», — сообщается на сайте кабмина. По словам Михаила Мишустина, благодаря федеральному финансированию в больницы будут закуплены новые эндоскопы и аппараты УЗИ, в том числе экспертного класса. Также для оказания выездной помощи будут закуплены передвижные офтальмологические и стоматологические комплексы. Такие комплексы дадут возможность врачам проводить обследования и выполнять небольшие операции в отдаленных и труднодоступных районах области. Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин прилетал с рабочей поездкой в Тюмень. Он посетил Областную клиническую больницу №1, лабораторно-исследовательский центр НОВАТЭК, а также встретился с губернатором региона Александром Моором.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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