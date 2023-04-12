Премьер РФ Мишустин поменял программу визита в Тюмени

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить в Тюмени Областную клиническую больницу №1, хотя изначально в программе его пребывания значился визит в амбулаторную больницу с. Каскара Тюменского района. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к системе регионального здравоохранения.
«Изначально приезда Мишустина ждали в больнице села Каскара, которая недавно прошла модернизацию в рамках нацпроекта. В последний момент, планы поменялись. Теперь его ждут в ОКБ №1 Тюмени. К приезду Мишустина там активно готовятся с самого утра», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
В региональный департамент здравоохранения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. В программе его визита среди прочего значится встреча с губернатором региона Александром Моором.
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