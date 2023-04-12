Премьер РФ Мишустин поменял программу визита в Тюмени

13 апреля 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 апреля работает в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить в Тюмени Областную клиническую больницу №1, хотя изначально в программе его пребывания значился визит в амбулаторную больницу с. Каскара Тюменского района. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к системе регионального здравоохранения. «Изначально приезда Мишустина ждали в больнице села Каскара, которая недавно прошла модернизацию в рамках нацпроекта. В последний момент, планы поменялись. Теперь его ждут в ОКБ №1 Тюмени. К приезду Мишустина там активно готовятся с самого утра», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональный департамент здравоохранения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. В программе его визита среди прочего значится встреча с губернатором региона Александром Моором.

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить в Тюмени Областную клиническую больницу №1, хотя изначально в программе его пребывания значился визит в амбулаторную больницу с. Каскара Тюменского района. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к системе регионального здравоохранения. «Изначально приезда Мишустина ждали в больнице села Каскара, которая недавно прошла модернизацию в рамках нацпроекта. В последний момент, планы поменялись. Теперь его ждут в ОКБ №1 Тюмени. К приезду Мишустина там активно готовятся с самого утра», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональный департамент здравоохранения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. В программе его визита среди прочего значится встреча с губернатором региона Александром Моором.