12 апреля 2023
11 апреля 2023

Премьер РФ Мишустин поменял программу визита в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на форуме (Digital Almaty) Диджитал Алма-аты. Алма-ата, мишустин михаил
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 13 апреля работает в Тюмени Фото:

Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить в Тюмени Областную клиническую больницу №1, хотя изначально в программе его пребывания значился визит в амбулаторную больницу с. Каскара Тюменского района. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к системе регионального здравоохранения.

«Изначально приезда Мишустина ждали в больнице села Каскара, которая недавно прошла модернизацию в рамках нацпроекта. В последний момент, планы поменялись. Теперь его ждут в ОКБ №1 Тюмени. К приезду Мишустина там активно готовятся с самого утра», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональный департамент здравоохранения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. В программе его визита среди прочего значится встреча с губернатором региона Александром Моором.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить в Тюмени Областную клиническую больницу №1, хотя изначально в программе его пребывания значился визит в амбулаторную больницу с. Каскара Тюменского района. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к системе регионального здравоохранения. «Изначально приезда Мишустина ждали в больнице села Каскара, которая недавно прошла модернизацию в рамках нацпроекта. В последний момент, планы поменялись. Теперь его ждут в ОКБ №1 Тюмени. К приезду Мишустина там активно готовятся с самого утра», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. В региональный департамент здравоохранения направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что премьер-министр России Михаил Мишустин приедет в Тюменскую область с проверкой 13 апреля. В программе его визита среди прочего значится встреча с губернатором региона Александром Моором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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