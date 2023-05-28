Юрист раскрыл, кого из россиян могут не выпустить за границу

Юрист Гебель предупредил должников и призывников о запрете выезда из России

29 мая 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Попытка договориться с пограничником о выезде может закончиться уголовным делом, сказал Сергей Гебель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выехать за границу не могут россияне, допущенные к гостайне, обвиняемые, подозреваемые или осужденные по уголовному делу, мобилизованные или призванные на военную службу. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель. «Перечень категорий людей, которым ограничен выезд за границу, является закрытым. Так, запрещено выезжать за рубеж лицам, допущенным к государственной тайне, подозреваемым и обвиняемым по уголовному делу, осужденным, призванным на военную или альтернативную гражданскую службу, мобилизованным. Кроме этого, согласно недавним изменениям законодательства, выезд за границу запрещается гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим в установленном порядке повестку от военного комиссариата», — сказал Сергей Гебель. Долги и наличие исполнительного производства также могут стать основанием для запрета, отметил юрист. «Подобная мера применяется в случае большой суммы долга или злостного уклонения от его погашения. Запрет может быть введен в отношении лица, проходящего процедуру банкротства, но при этом все ограничения снимаются сразу после ее завершения», — сообщил собеседник агентства. Новость по теме Россиянам хотят запретить выезд за границу после вручения повестки В отдельную категорию он выделил детей. «Следует отметить, что любой родитель вправе запретить выезд за границу для своего ребенка без указания каких-либо причин. Такое ограничение снимается по достижении возраста совершеннолетия либо по заявлению родителя, наложившего запрет», — подчеркнул эксперт. Он предупредил, что попытка договориться с сотрудниками погранслужбы грозит уголовным наказанием. «При выезде за рубеж каждый человек проходит пограничный контроль. Весь процесс контролируют сотрудники пограничной службы ФСБ России. Если есть основания для ограничения права гражданина на выезд за границу, соответствующая информация вносится в базу данных, по которой в дальнейшем и проводят проверку. Сотрудники пограничной службы не имеют права пропустить через границу человека, у которого есть официальный запрет на выезд. В таком случае не стоит пытаться договариваться с пограничниками, поскольку содеянное может быть расценено в качестве уголовно наказуемого деяния», — объяснил Гебель. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Выехать за границу не могут россияне, допущенные к гостайне, обвиняемые, подозреваемые или осужденные по уголовному делу, мобилизованные или призванные на военную службу. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор юридической компании «Гебель и партнеры» Сергей Гебель. «Перечень категорий людей, которым ограничен выезд за границу, является закрытым. Так, запрещено выезжать за рубеж лицам, допущенным к государственной тайне, подозреваемым и обвиняемым по уголовному делу, осужденным, призванным на военную или альтернативную гражданскую службу, мобилизованным. Кроме этого, согласно недавним изменениям законодательства, выезд за границу запрещается гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим в установленном порядке повестку от военного комиссариата», — сказал Сергей Гебель. Долги и наличие исполнительного производства также могут стать основанием для запрета, отметил юрист. «Подобная мера применяется в случае большой суммы долга или злостного уклонения от его погашения. Запрет может быть введен в отношении лица, проходящего процедуру банкротства, но при этом все ограничения снимаются сразу после ее завершения», — сообщил собеседник агентства. В отдельную категорию он выделил детей. «Следует отметить, что любой родитель вправе запретить выезд за границу для своего ребенка без указания каких-либо причин. Такое ограничение снимается по достижении возраста совершеннолетия либо по заявлению родителя, наложившего запрет», — подчеркнул эксперт. Он предупредил, что попытка договориться с сотрудниками погранслужбы грозит уголовным наказанием. «При выезде за рубеж каждый человек проходит пограничный контроль. Весь процесс контролируют сотрудники пограничной службы ФСБ России. Если есть основания для ограничения права гражданина на выезд за границу, соответствующая информация вносится в базу данных, по которой в дальнейшем и проводят проверку. Сотрудники пограничной службы не имеют права пропустить через границу человека, у которого есть официальный запрет на выезд. В таком случае не стоит пытаться договариваться с пограничниками, поскольку содеянное может быть расценено в качестве уголовно наказуемого деяния», — объяснил Гебель.