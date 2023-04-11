Россиянам хотят запретить выезд за границу после вручения повестки

11 апреля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Получившим повестки россиянам могут запретить выезд из страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданину запрещается выезд из страны. Это следует из документа поправок в закон. «Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — говорится в законопроекте , подготовленном к третьему чтению Госдумы. 11 апреля Госдума рассмотрит поправки, направленные на совершенствование воинского учета в России. Главными изменениями будут создание единого реестра призывников и внедрение электронных повесток. Как рассказывал URA.RU депутат оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин, это необходимо для уменьшения количества уклонистов. Глава этого же комитета Госдумы Андрей Картаполов позднее уточнил, что у государства нет законной возможности отправлять повестки в электронном виде. 10 апреля Госдума сообщила о планах рассмотреть поправки в закон, включающие введение электронных повесток.

Со дня получения повестки и до явки в военкомат гражданину запрещается выезд из страны. Это следует из документа поправок в закон. «Гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, со дня, когда в соответствии с федеральным законом такая повестка считается врученной, запрещается выезд из Российской Федерации. Указанное ограничение действует до исполнения обязанности явиться по повестке в военный комиссариат», — говорится в законопроекте, подготовленном к третьему чтению Госдумы. 11 апреля Госдума рассмотрит поправки, направленные на совершенствование воинского учета в России. Главными изменениями будут создание единого реестра призывников и внедрение электронных повесток. Как рассказывал URA.RU депутат оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин, это необходимо для уменьшения количества уклонистов. Глава этого же комитета Госдумы Андрей Картаполов позднее уточнил, что у государства нет законной возможности отправлять повестки в электронном виде. 10 апреля Госдума сообщила о планах рассмотреть поправки в закон, включающие введение электронных повесток.