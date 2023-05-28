Оппозиционное агентство заявляет о лидировании Кылычдароглу на выборах в Турции

Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах в Турции, сообщает ANKA
новость из сюжетаВыборы президента в Турции
Оппозиционное турецкое агентство ANKA сообщает, что во втором туре президентских выборов побеждает Кемаль Кылычдароглу. По данным издания, после обработки 70% бюллетеней Кылычдароглу набирает 50,87% голосов.
Однако издание Anadolu, ссылаясь на ЦИК, пишет, что лидирует действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган с 55% голосов. Ранее сообщалось, что явка избирателей во втором туре президентских выборов в Турции составляет 84%.
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