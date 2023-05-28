Оппозиционное агентство заявляет о лидировании Кылычдароглу на выборах в Турции

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Летний отдых. архив. Пермь, флаг турции, выборы в турции
Кемаль Кылычдароглу лидирует на выборах в Турции, сообщает ANKA Фото:
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Выборы президента в Турции

Оппозиционное турецкое агентство ANKA сообщает, что во втором туре президентских выборов побеждает Кемаль Кылычдароглу. По данным издания, после обработки 70% бюллетеней Кылычдароглу набирает 50,87% голосов.

Однако издание Anadolu, ссылаясь на ЦИК, пишет, что лидирует действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган с 55% голосов. Ранее сообщалось, что явка избирателей во втором туре президентских выборов в Турции составляет 84%.

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Оппозиционное турецкое агентство ANKA сообщает, что во втором туре президентских выборов побеждает Кемаль Кылычдароглу. По данным издания, после обработки 70% бюллетеней Кылычдароглу набирает 50,87% голосов. Однако издание Anadolu, ссылаясь на ЦИК, пишет, что лидирует действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган с 55% голосов. Ранее сообщалось, что явка избирателей во втором туре президентских выборов в Турции составляет 84%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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