27 мая 2023

Турция выбирает президента: онлайн-трансляция

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Выборы- 2021. Курган , выборы, избирательный участок, голосование, урна для голосования, бюллетень, выборы 2021
В Турции начался второй этап президентских выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

В Турции начался второй тур президентских выборов. URA.RU начинает трансляцию мероприятия. Голосование закончится в 17:00 по московскому времени. До 21:00 по мск будет запрещено публиковать результаты голосования.

Выборы президента Турции начались 14 мая. На первом этапе ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, из-за чего было решено провести второй тур президентских выборов. По итогам первого тура действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, а его главный оппонент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45%. Позже в аналитическом центре ORC Research предположили, что оппозиционер может победить с небольшим отрывом во втором туре.

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В Турции начался второй тур президентских выборов. URA.RU начинает трансляцию мероприятия. Голосование закончится в 17:00 по московскому времени. До 21:00 по мск будет запрещено публиковать результаты голосования. Выборы президента Турции начались 14 мая. На первом этапе ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, из-за чего было решено провести второй тур президентских выборов. По итогам первого тура действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, а его главный оппонент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45%. Позже в аналитическом центре ORC Research предположили, что оппозиционер может победить с небольшим отрывом во втором туре.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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