Турция выбирает президента: онлайн-трансляция

28 мая 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

В Турции начался второй этап президентских выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции В Турции начался второй тур президентских выборов. URA.RU начинает трансляцию мероприятия. Голосование закончится в 17:00 по московскому времени. До 21:00 по мск будет запрещено публиковать результаты голосования. Выборы президента Турции начались 14 мая. На первом этапе ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, из-за чего было решено провести второй тур президентских выборов. По итогам первого тура действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, а его главный оппонент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45%. Позже в аналитическом центре ORC Research предположили, что оппозиционер может победить с небольшим отрывом во втором туре.

В Турции начался второй тур президентских выборов. URA.RU начинает трансляцию мероприятия. Голосование закончится в 17:00 по московскому времени. До 21:00 по мск будет запрещено публиковать результаты голосования. Выборы президента Турции начались 14 мая. На первом этапе ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, из-за чего было решено провести второй тур президентских выборов. По итогам первого тура действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, а его главный оппонент от оппозиции Кемаль Кылычдароглу — 45%. Позже в аналитическом центре ORC Research предположили, что оппозиционер может победить с небольшим отрывом во втором туре.