Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов. Скрин

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган имеет 55% голосов на данный момент, сообщает Anadolu Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеждает во втором туре президентских выборов после обработки 61% урн. На данный момент Эрдоган имеет 55% голосов. Это следует из опубликованных результатов в турецком издании Anadolu.

Ранее сообщалось, что явка избирателей во втором туре президентских выборов в Турции составляет 84%. Это следует из предварительных данных ЦИК страны.

Кто побеждает на выборах в Турции
Фото:

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Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеждает во втором туре президентских выборов после обработки 61% урн. На данный момент Эрдоган имеет 55% голосов. Это следует из опубликованных результатов в турецком издании Anadolu. Ранее сообщалось, что явка избирателей во втором туре президентских выборов в Турции составляет 84%. Это следует из предварительных данных ЦИК страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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