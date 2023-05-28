Реджеп Тайип Эрдоган имеет 55% голосов на данный момент, сообщает Anadolu
новость из сюжетаВыборы президента в Турции
Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеждает во втором туре президентских выборов после обработки 61% урн. На данный момент Эрдоган имеет 55% голосов. Это следует из опубликованных результатов в турецком издании
Ранее сообщалось, что явка избирателей во втором туре президентских выборов в Турции составляет 84%. Это следует из предварительных данных ЦИК страны.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!