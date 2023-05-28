Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Президент России Владимир Путина поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом сообщили в Кремле.
«Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета», — заявил Владимир Путин. Слова президента России приводятся на официальном сайте
Путин добавил, что подтверждает готовность продолжить диалог по актуальной мировой повестке. Кроме этого выделил реализацию проектов по строительству атомной электростанции «Аккую», а также создания Турецкого газового хаба.
Ранее URA.RU сообщало, что действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что является победителем во втором туре голосования на выборах президента. Также агентство рассказывало, что Эрдоган побеждает после подсчета 54,6% бюллетеней.
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