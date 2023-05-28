Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

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Пленарная сессия Евразийского Экономического Форума с участием глав государств членов ЕАЭС. Москва, путин владимир
Владимир Путин поздравил действующего президента Турции с переизбранием на пост Фото:

Президент России Владимир Путина поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом сообщили в Кремле.

«Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета», — заявил Владимир Путин. Слова президента России приводятся на официальном сайте Кремля.

Путин добавил, что подтверждает готовность продолжить диалог по актуальной мировой повестке. Кроме этого выделил реализацию проектов по строительству атомной электростанции «Аккую», а также создания Турецкого газового хаба.

Ранее URA.RU сообщало, что действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что является победителем во втором туре голосования на выборах президента. Также агентство рассказывало, что Эрдоган побеждает после подсчета 54,6% бюллетеней.

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Президент России Владимир Путина поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Об этом сообщили в Кремле. «Победа на выборах стала закономерным результатом Вашей самоотверженной работы на посту главы Турецкой Республики, наглядным свидетельством поддержки турецким народом Ваших усилий по укреплению государственного суверенитета», — заявил Владимир Путин. Слова президента России приводятся на официальном сайте Кремля. Путин добавил, что подтверждает готовность продолжить диалог по актуальной мировой повестке. Кроме этого выделил реализацию проектов по строительству атомной электростанции «Аккую», а также создания Турецкого газового хаба. Ранее URA.RU сообщало, что действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что является победителем во втором туре голосования на выборах президента. Также агентство рассказывало, что Эрдоган побеждает после подсчета 54,6% бюллетеней.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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