Глава ЦИК в Турции объявил предварительные итоги выборов

Глава ЦИК Йенер: Эрдоган набрал 54,47% после подсчета 54,6% голосов
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Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре голосования, сообщили в ЦИК Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после подсчета 54,6% бюллетеней. Об этом заявил глава ЦИК в стране Ахмет Йенер.

«Мы посчитали 54,6% голосов. За [Кемаля] Кылычдароглу проголосовали 45,53%, за Эрдогана — 54,47%», — сказал Йенер на пресс-конференции. Трансляцию ведет турецкое издание TRTizle.

Ранее в оппозиционном агентстве ANKA заявляли о лидировании Кылычдароглу на выборах в Турции. По их данным, после обработки 70% бюллетеней Кылычдароглу набрал 50,87% голосов.

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Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после подсчета 54,6% бюллетеней. Об этом заявил глава ЦИК в стране Ахмет Йенер. «Мы посчитали 54,6% голосов. За [Кемаля] Кылычдароглу проголосовали 45,53%, за Эрдогана — 54,47%», — сказал Йенер на пресс-конференции. Трансляцию ведет турецкое издание TRTizle. Ранее в оппозиционном агентстве ANKA заявляли о лидировании Кылычдароглу на выборах в Турции. По их данным, после обработки 70% бюллетеней Кылычдароглу набрал 50,87% голосов.
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