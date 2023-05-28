Глава ЦИК в Турции объявил предварительные итоги выборов

Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре голосования, сообщили в ЦИК
новость из сюжетаВыборы президента в Турции
Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов после подсчета 54,6% бюллетеней. Об этом заявил глава ЦИК в стране Ахмет Йенер.
«Мы посчитали 54,6% голосов. За [Кемаля] Кылычдароглу проголосовали 45,53%, за Эрдогана — 54,47%», — сказал Йенер на пресс-конференции. Трансляцию ведет турецкое издание TRTizle.
Ранее в оппозиционном агентстве ANKA заявляли о лидировании Кылычдароглу на выборах в Турции. По их данным, после обработки 70% бюллетеней Кылычдароглу набрал 50,87% голосов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!