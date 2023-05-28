Эрдоган объявил себя победителем выборов в президенты Турции. Видео

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя победителем выборов Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что является победителем во втором туре голосования на выборах президента. Об этом он сообщил в ходе выступления перед сторонниками в Стамбуле.

«Я хотел бы поблагодарить всех и каждого представителя нашего народа, которые вновь доверили нам ответственность за управление страной на следующие пять лет», — сказал Эрдоган. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Политик добавил, что с божьей помощью он и его партия не обманут доверия граждан.

Ранее глава ЦИК страны Ахмет Йенер сообщал, что Эрдоган побеждает после подсчета 54,6% бюллетеней. Турецкое издание Anadolu также сообщало о победе Эрдогана после обработки 61% урн.

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Действующий лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что является победителем во втором туре голосования на выборах президента. Об этом он сообщил в ходе выступления перед сторонниками в Стамбуле. «Я хотел бы поблагодарить всех и каждого представителя нашего народа, которые вновь доверили нам ответственность за управление страной на следующие пять лет», — сказал Эрдоган. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Политик добавил, что с божьей помощью он и его партия не обманут доверия граждан. Ранее глава ЦИК страны Ахмет Йенер сообщал, что Эрдоган побеждает после подсчета 54,6% бюллетеней. Турецкое издание Anadolu также сообщало о победе Эрдогана после обработки 61% урн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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