Посол ЦАР заявил о желании разместить в стране военную базу РФ

29 мая 2023 в 05:41 Размер текста - 17 +

Африке нужна российская военная база, где бы могли находиться до 10 тысяч солдат, заявил Додону-Пунагаза Фото: Анна Майорова © URA.RU Центральноафриканская Республика (ЦАР) заинтересована в размещении на своей территории военной базы РФ. Об этом заявил посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза. «Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам их военному присутствию в стране. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тысяч солдат», — передают слова посла «Известия». По его словам, это необходимо из-за угрозы безопасности ЦАР. Также посол заявил, что вопросы безопасности планируется обсудить во время второго саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что почти две тысячи российских инструкторов находятся в ЦАР и местные власти заинтересованы в увеличении их числа, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, президент России Владимир Путин распорядился направить до 30 военных в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР, пишет «Ридус».

Центральноафриканская Республика (ЦАР) заинтересована в размещении на своей территории военной базы РФ. Об этом заявил посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза. «Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам их военному присутствию в стране. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тысяч солдат», — передают слова посла «Известия». По его словам, это необходимо из-за угрозы безопасности ЦАР. Также посол заявил, что вопросы безопасности планируется обсудить во время второго саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что почти две тысячи российских инструкторов находятся в ЦАР и местные власти заинтересованы в увеличении их числа, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, президент России Владимир Путин распорядился направить до 30 военных в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР, пишет «Ридус».