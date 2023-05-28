28 мая 2023

Посол ЦАР заявил о желании разместить в стране военную базу РФ

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201-я российская военная база. Таджикистан, Душанбе, военнослужащие цво, военная база, строй, солдат, 201военная база
Африке нужна российская военная база, где бы могли находиться до 10 тысяч солдат, заявил Додону-Пунагаза Фото:

Центральноафриканская Республика (ЦАР) заинтересована в размещении на своей территории военной базы РФ. Об этом заявил посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза.

«Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам их военному присутствию в стране. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тысяч солдат», — передают слова посла «Известия».

По его словам, это необходимо из-за угрозы безопасности ЦАР. Также посол заявил, что вопросы безопасности планируется обсудить во время второго саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что почти две тысячи российских инструкторов находятся в ЦАР и местные власти заинтересованы в увеличении их числа, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, президент России Владимир Путин распорядился направить до 30 военных в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР, пишет «Ридус».

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Центральноафриканская Республика (ЦАР) заинтересована в размещении на своей территории военной базы РФ. Об этом заявил посол страны в Москве Леон Додону-Пунагаза. «Наша страна была первой в Африке, которая противостояла французам их военному присутствию в стране. Но сейчас нам нужна российская военная база, где бы могли находиться от 5 до 10 тысяч солдат», — передают слова посла «Известия». По его словам, это необходимо из-за угрозы безопасности ЦАР. Также посол заявил, что вопросы безопасности планируется обсудить во время второго саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что почти две тысячи российских инструкторов находятся в ЦАР и местные власти заинтересованы в увеличении их числа, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, президент России Владимир Путин распорядился направить до 30 военных в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в ЦАР, пишет «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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