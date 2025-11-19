CNN: переговоры США с Россией по поводу Украины ускорились на этой неделе

По мнению издания, переговоры между Москвой и Вашингтоном ведутся в тайне Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На этой неделе ускорились переговоры между администрацией США и Москвой. Спецпредставитель президента Стив Уиткофф руководит переговорным процессом. Об этом заявляет издание CNN.

«На этой неделе переговоры ускорились, поскольку администрация считает, что Кремль вновь продемонстрировал свою готовность к соглашению», — сообщил источник. До этого была информация, что администрация президента США Дональда Трампа ведет тайные переговоры с Москвой.