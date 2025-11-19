Логотип РИА URA.RU
CNN: переговоры США с Россией по поводу Украины ускорились на этой неделе

20 ноября 2025 в 02:37
По мнению экспертов, переговоры ускорились из-за готовности Москвы

По мнению издания, переговоры между Москвой и Вашингтоном ведутся в тайне

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На этой неделе ускорились переговоры между администрацией США и Москвой. Спецпредставитель президента Стив Уиткофф руководит переговорным процессом. Об этом заявляет издание CNN.

«На этой неделе переговоры ускорились, поскольку администрация считает, что Кремль вновь продемонстрировал свою готовность к соглашению», — сообщил источник. До этого была информация, что администрация президента США Дональда Трампа ведет тайные переговоры с Москвой.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не получала от Соединенных Штатов Америки информации о «неких соглашениях» по Украине. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о подготовке рамочного соглашения.

