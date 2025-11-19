CNN: переговоры США с Россией по поводу Украины ускорились на этой неделе
По мнению издания, переговоры между Москвой и Вашингтоном ведутся в тайне
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
На этой неделе ускорились переговоры между администрацией США и Москвой. Спецпредставитель президента Стив Уиткофф руководит переговорным процессом. Об этом заявляет издание CNN.
«На этой неделе переговоры ускорились, поскольку администрация считает, что Кремль вновь продемонстрировал свою готовность к соглашению», — сообщил источник. До этого была информация, что администрация президента США Дональда Трампа ведет тайные переговоры с Москвой.
Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия не получала от Соединенных Штатов Америки информации о «неких соглашениях» по Украине. Так она прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о подготовке рамочного соглашения.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.