В Европарламенте призвали завершить процесс вступления Турции в ЕС

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ЕС и Турция не заинтересованы, чтобы последняя вступила в организацию Фото:
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Выборы президента в Турции

Ни одна из стран Евросоюза не заинтересована в принятии Турции, поэтому следует завершить процесс вступления страны. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер.

«Последние годы показали, что тесное партнерство [между ЕС и Турцией] важно, но полноправного членства Анкары в ЕС никто больше не хочет — ни Турция, ни ЕС. <…> Мы должны прекратить этот процесс [вступления Турции в ЕС]», — заявил Манфред Вебер в интервью Funke. Таким образом он прокомментировал победу Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции.

Тем не менее Вебер подчеркнул, что Турция может предпринять шаги для дальнейшего сотрудничество между странами альянса. В частности Эрдоган должен посодействовать достижению мира между РФ и Украиной, модернизировать экономику и решить кипрский и миграционные вопросы.

Центральный избирательный комитет (ЦИК) Турции объявил о победе Эрдогана в ходе второго этапа президентских выборов в стране. Он проходил 28 мая. Оппозиционные партии приняли его победу. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего коллегу с переизбранием, сообщает «Национальная служба новостей». Это же сделал и глава США Джо Байден, передает MK.RU.

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Ни одна из стран Евросоюза не заинтересована в принятии Турции, поэтому следует завершить процесс вступления страны. Об этом заявил глава ведущей фракции Европарламента Манфред Вебер. «Последние годы показали, что тесное партнерство [между ЕС и Турцией] важно, но полноправного членства Анкары в ЕС никто больше не хочет — ни Турция, ни ЕС. <…> Мы должны прекратить этот процесс [вступления Турции в ЕС]», — заявил Манфред Вебер в интервью Funke. Таким образом он прокомментировал победу Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции. Тем не менее Вебер подчеркнул, что Турция может предпринять шаги для дальнейшего сотрудничество между странами альянса. В частности Эрдоган должен посодействовать достижению мира между РФ и Украиной, модернизировать экономику и решить кипрский и миграционные вопросы. Центральный избирательный комитет (ЦИК) Турции объявил о победе Эрдогана в ходе второго этапа президентских выборов в стране. Он проходил 28 мая. Оппозиционные партии приняли его победу. Президент РФ Владимир Путин поздравил своего коллегу с переизбранием, сообщает «Национальная служба новостей». Это же сделал и глава США Джо Байден, передает MK.RU.
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