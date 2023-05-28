28 мая 2023

ЦИК Турции объявил о победе Эрдогана на президентских выборах

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Эрдоган победил на выборах президента Турции — ЦИК Фото:
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Выборы президента в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции, которые состоялись 28 мая. Он набрал свыше 52% голосов, отметил руководитель Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер.

«После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин (Кемаль) Кылычдароглу — 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган», — цитирует слова Йенера Telegram-канал Turkmen.news.

По данным главы Высшей избирательной комиссии Турции, за Эрдогана отдали свои голоса на два миллиона избирателей больше, чем за Кылычдароглу. Итоги выборов будут обнародованы в официальных источниках страны 1 июня.

Первый тур президента в Турции состоялся 14 мая, однако кандидаты не смогли преодолеть 50-процентный рубеж голосов. Эрдоган заявил, что победил во втором туре голосования на выборах президента Турции, которые состоялись 28 мая. Президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента. Главный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу отметил, что выборы были несправедливыми и на него оказывалось давление. Он добавил, что намерен продолжать оппозиционную деятельность.

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Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу во втором туре президентских выборов Турции, которые состоялись 28 мая. Он набрал свыше 52% голосов, отметил руководитель Высшей избирательной комиссии Турции Ахмет Йенер. «После обработки 99,43% бюллетеней с участков в Турции и в зарубежных представительствах и погранпунктах господин Эрдоган получил 52,14% голосов, господин (Кемаль) Кылычдароглу — 47,86%. Согласно предварительным данным, новым президентом Турции избран Реджеп Тайип Эрдоган», — цитирует слова Йенера Telegram-канал Turkmen.news. По данным главы Высшей избирательной комиссии Турции, за Эрдогана отдали свои голоса на два миллиона избирателей больше, чем за Кылычдароглу. Итоги выборов будут обнародованы в официальных источниках страны 1 июня. Первый тур президента в Турции состоялся 14 мая, однако кандидаты не смогли преодолеть 50-процентный рубеж голосов. Эрдоган заявил, что победил во втором туре голосования на выборах президента Турции, которые состоялись 28 мая. Президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента. Главный соперник Эрдогана Кемаль Кылычдароглу отметил, что выборы были несправедливыми и на него оказывалось давление. Он добавил, что намерен продолжать оппозиционную деятельность.
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