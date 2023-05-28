28 мая 2023

Турецкая оппозиция приняла победу Эрдогана на выборах

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Оппозиция приняла переизбрание Реджепа Тайипа Эрдогана Фото:
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Выборы президента в Турции

Оппозиционные партии, которые выдвигали Кемаля Кылычдароглу в президенты, принимают результаты выборов и усвоят уроки. Об этом заявила лидер входящей в альянс «Хорошей партии» Мерал Акшенер.

«Главный показатель для нас — это мнение избирателей, нет ничего важнее этого. Избиратель высказал свою точку зрения, а потому необходимо принять этот сигнал, понять его. Мы усвоим уроки после этих выборов», — заявила Акшенер на пресс-конференции. Ее слова приводит РИА Новости.

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победил во втором туре голосования на выборах президента. Он добавил, что не обманет доверия граждан. Президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием, отметив, что победа стала наглядным свидетельством поддержки народом. Кемаль Кылычдароглу, который тоже выдвигался в президенты, считает выборы несправедливыми. Он заявил, что продолжит вести оппозиционную деятельность.

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Оппозиционные партии, которые выдвигали Кемаля Кылычдароглу в президенты, принимают результаты выборов и усвоят уроки. Об этом заявила лидер входящей в альянс «Хорошей партии» Мерал Акшенер. «Главный показатель для нас — это мнение избирателей, нет ничего важнее этого. Избиратель высказал свою точку зрения, а потому необходимо принять этот сигнал, понять его. Мы усвоим уроки после этих выборов», — заявила Акшенер на пресс-конференции. Ее слова приводит РИА Новости. Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что победил во втором туре голосования на выборах президента. Он добавил, что не обманет доверия граждан. Президент России Владимир Путин поздравил Эрдогана с переизбранием, отметив, что победа стала наглядным свидетельством поддержки народом. Кемаль Кылычдароглу, который тоже выдвигался в президенты, считает выборы несправедливыми. Он заявил, что продолжит вести оппозиционную деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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