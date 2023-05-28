В ХМАО горят сотни гектаров лесов и заповедник

Девять лесных пожаров бушуют в районах округа и заповеднике Малая Сосьва Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 1 477 гектаров лесов горит в ХМАО по состоянию на утро 29 мая. Об этом сообщает официальный telegram-канал правительства округа. Огонь, в числе прочего, бушует в заповеднике Малая Сосьва.

«По состоянию на 9:00, на территории автономного округа проводятся работы по тушению восьми лесных пожаров и одного пожара на землях заповедника Малая Сосьва. Ландшафтных пожаров в регионе не зарегистрировано», — сообщает правительство ХМАО в своем telegram-канале.

Пять лесных пожаров зафиксировано в Кондинском районе, на общей площади в 1 411 га. Локализованы два из них.

В Сургутском, Советском и Октябрьском районах действует по одному пожару. Их площадь — 10, 15 и 17 гектаров соответственно.

Леса горят также на территории заповедника Малая Сосьва в Советском районе. Огонь охватил 24,5 гектара.

Возгорания тушат сотрудники лесопожарных формирований, работники авиалесоохраны и спецтехника. Очевидцев, которые заметят возникновение огня, просят сообщать об этом по номеру 8-800-100-94-00.