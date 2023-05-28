28 мая 2023
27 мая 2023

Жителей крупных городов в Пермском крае временно оставят без теле- и радиоэфира

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Отключение теле- и радиоэфира связано с проведением профилактических работ Фото:

В Пермском крае для жителей городов Березники и Соликамск временно будут недоступны телеканалы первого и второго мультиплексов (РТРС-1, РТРС-2), а также радиовещание. Это связано с проведением профилактических работ на передающих станциях, говорится на сайте пермского радиотелецентра РТРС.

«29 мая — 4 июня возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах. Березники: 30 мая (РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Маяк, Вести FM) с 09:00 до 18:00. Соликамск: 31 мая (РТРС-1, РТРС-2) с 09:00 до 18:00», — сообщает организация.

Также временно теле-и радиоэфир будет отключен в населенных пунктах Бияваш и Кочево (30 мая), Частые (31 мая), Воскресенске и Юксеево (1 июня), Большая Соснова и поселке Тюш (2 июня). Радиотелецентр приносит жителям извинения за возможные неудобства и отмечает, что некоторые работы могут быть отменены, либо перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.

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В Пермском крае для жителей городов Березники и Соликамск временно будут недоступны телеканалы первого и второго мультиплексов (РТРС-1, РТРС-2), а также радиовещание. Это связано с проведением профилактических работ на передающих станциях, говорится на сайте пермского радиотелецентра РТРС. «29 мая — 4 июня возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах. Березники: 30 мая (РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Маяк, Вести FM) с 09:00 до 18:00. Соликамск: 31 мая (РТРС-1, РТРС-2) с 09:00 до 18:00», — сообщает организация. Также временно теле-и радиоэфир будет отключен в населенных пунктах Бияваш и Кочево (30 мая), Частые (31 мая), Воскресенске и Юксеево (1 июня), Большая Соснова и поселке Тюш (2 июня). Радиотелецентр приносит жителям извинения за возможные неудобства и отмечает, что некоторые работы могут быть отменены, либо перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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