Жителей крупных городов в Пермском крае временно оставят без теле- и радиоэфира

Отключение теле- и радиоэфира связано с проведением профилактических работ Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае для жителей городов Березники и Соликамск временно будут недоступны телеканалы первого и второго мультиплексов (РТРС-1, РТРС-2), а также радиовещание. Это связано с проведением профилактических работ на передающих станциях, говорится на сайте пермского радиотелецентра РТРС.

«29 мая — 4 июня возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями в населенных пунктах. Березники: 30 мая (РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Маяк, Вести FM) с 09:00 до 18:00. Соликамск: 31 мая (РТРС-1, РТРС-2) с 09:00 до 18:00», — сообщает организация.

Также временно теле-и радиоэфир будет отключен в населенных пунктах Бияваш и Кочево (30 мая), Частые (31 мая), Воскресенске и Юксеево (1 июня), Большая Соснова и поселке Тюш (2 июня). Радиотелецентр приносит жителям извинения за возможные неудобства и отмечает, что некоторые работы могут быть отменены, либо перенесены на другое время из-за плохих погодных условий.